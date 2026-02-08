Storseger för Piteå hemma mot Norrtälje

Piteå-seger med 8–2 mot Norrtälje

Piteås femte seger på de senaste sex matcherna

Caesar Björk matchvinnare för Piteå

Piteå hade en riktig målfest när man besegrade Norrtälje hemma i LF Arena i hockeyettan norra. Piteå vann med hela 8–2 (1–1, 1–0, 6–1).

Segern var Piteås femte på de senaste sex matcherna.

Piteå–Norrtälje – mål för mål

Oscar Bramberg gjorde 1–0 till Piteå efter bara 29 sekunder med assist av Viktor Åström och Oskar Lundkvist. Efter 19.18 kvitterade Norrtälje när Olle Fagerström hittade rätt framspelad av Oliver Ödman-Hadzinikolic.

Redan efter 1.52 i andra perioden tog Piteå ledningen genom Viktor Åström assisterad av Oscar Bramberg och Oscar Nilsson.

Piteå hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.02 genom Caesar Björk och gick upp till 6–1 innan Norrtälje svarade.

8–2 blev det till slut för Piteå.

Oscar Bramberg gjorde två mål för Piteå och ett målgivande pass, Leo Bergström stod för ett mål och två assists, Caesar Björk gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Viktor Åström gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Onsdag 11 februari 19.00 möter Piteå Kalix borta i Part Arena medan Norrtälje spelar hemma mot Väsby IK HK.

Piteå–Norrtälje 8–2 (1–1, 1–0, 6–1)

Hockeyettan norra, LF Arena

Första perioden: 1–0 (0.29) Oscar Bramberg (Viktor Åström, Oskar Lundkvist), 1–1 (19.18) Olle Fagerström (Oliver Ödman-Hadzinikolic).

Andra perioden: 2–1 (21.52) Viktor Åström (Oscar Bramberg, Oscar Nilsson).

Tredje perioden: 3–1 (42.02) Caesar Björk (Leo Bergström, Nils Bolin), 4–1 (44.52) Leo Bergström (Caesar Björk), 5–1 (47.09) Oscar Bramberg (Oscar Nilsson, Viktor Åström), 6–1 (48.10) Caesar Björk (Albin Falk, Maris Riekstins), 6–2 (50.42) Carl Leijon (Melker Kull), 7–2 (57.44) Isak Holmström (Oscar Ingesson), 8–2 (58.39) Nils Bolin (Linus Lindmark, Leo Bergström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 4-0-1

Norrtälje: 1-0-4

Nästa match:

Piteå: Kalix HC, borta, 11 februari 19.00

Norrtälje: Väsby IK HK, hemma, 11 februari 19.00