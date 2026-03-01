Stort jubel när Nybro Vikings säkrade seriesegern med vinst mot Dalen

Seger för Nybro Vikings med 10–2 mot Dalen

Nybro Vikings tionde seger på de senaste tio matcherna

John Berglycke avgjorde för Nybro Vikings

Spelarna i Nybro Vikings har all anledning att fira efter 10–2 (2–1, 6–0, 2–1) på bortaplan mot Dalen. Det betyder nämligen att Nybro Vikings har säkrat seriesegern i U18 division 1 syd B vår. Dalen ligger på femte plats i tabellen.

Det här innebär att Nybro Vikings nu har elva segrar i följd i U18 division 1 syd B vår och behöver tre segrar till för att gå igenom serien utan att tappa poäng.

Kalmar nästa för Nybro Vikings

Nybro Vikings dominerade i första perioden som laget vann med 2–1.

Även i andra perioden var Nybro Vikings starkast och gick från 1–2 till 1–8 genom två mål av Manfred Åkesson, ett mål av Ville Diesner, ett mål av John Berglycke, ett mål av Wilmer Holmqvist och ett mål av Hugo Gustafsson.

Nybro Vikings vann också tredje perioden 1–2 och matchen med hela 10–2.

Manfred Åkesson och Wilmer Holmqvist gjorde båda två mål och två assist för Nybro Vikings.

Dalen har två vinster och tre förluster och 14–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

När lagen möttes senast vann Nybro med 6–2.

I nästa match möter Dalen Kalmar borta på torsdag 5 mars 19.40. Nybro Vikings möter Kalmar tisdag 3 mars 19.20 hemma.

Dalen–Nybro Vikings 2–10 (1–2, 0–6, 1–2)

U18 division 1 syd B vår, Smedjehov

Första perioden: 1–0 (4.50) Tim Carlström Kaya, 1–1 (7.39) Tristan Hoberg (Manfred Åkesson, Lucas Törnqvist), 1–2 (16.12) Wilmer Holmqvist.

Andra perioden: 1–3 (21.10) John Berglycke (Norton Jonsson, Wilmer Holmqvist), 1–4 (23.02) Manfred Åkesson, 1–5 (25.20) Hugo Gustafsson (Sebastian Hammarstedt, Max Häll), 1–6 (29.24) Ville Diesner (Lucas Törnqvist), 1–7 (35.00) Manfred Åkesson (Liam Burgesäter, Alwin Tillback), 1–8 (36.37) Wilmer Holmqvist (John Berglycke, Norton Jonsson).

Tredje perioden: 1–9 (44.25) Tristan Hoberg (Aston Lindahl, Manfred Åkesson), 1–10 (52.46) John Berglycke (Wilmer Holmqvist, Sebastian Hammarstedt), 2–10 (54.04) Tim Carlström Kaya.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 2-0-3

Nybro Vikings: 5-0-0

Nästa match:

Dalen: Kalmar HC, borta, 5 mars 19.40

Nybro Vikings: Kalmar HC, hemma, 3 mars 19.20