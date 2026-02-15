Storseger för Nacka hemma mot Enköping

Nacka vann med 10–1 mot Enköping

Nackas åttonde seger på de senaste tio matcherna

Vidar Bildsten gjorde fem mål för Nacka

Nacka hade en riktig målfest när man besegrade Enköping hemma i Nacka Ishall i U18 regional öst fortsättning vår. Nacka vann med hela 10–1 (1–0, 7–0, 2–1).

Nackas Vidar Bildsten var matchens utropstecken och stod för hela fem mål.

Övriga mål för hemmalaget gjordes av Melvin Kull 2, Malcolm Holmlund, Erik Lanestrand och Melker Nordström, enda målskytt för Enköping blev Oscar Walter.

Segern var Nackas åttonde på de senaste tio matcherna, och sjätte raka segern på hemmaplan.

Nackas Vidar Bildsten femmålsskytt

Erik Lanestrand gjorde 1–0 till Nacka efter 16.50 på pass av Milton Stålmarck och Simon Ingelsson.

Nacka startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 8–0 genom fyra mål av Vidar Bildsten, två mål av Melvin Kull och ett mål av Malcolm Holmlund.

Nacka vann också tredje perioden 2–1 och matchen med hela 10–1.

Det här betyder att Nacka är kvar på tredje plats och Enköping stannar sist, på tionde plats, i serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nacka med 7–2.

Torsdag 19 februari 19.20 spelar Nacka borta mot Sollentuna. Enköping möter Flemingsberg borta i Visättra Ishall söndag 22 februari 17.10.

Nacka–Enköping 10–1 (1–0, 7–0, 2–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Nacka Ishall

Första perioden: 1–0 (16.50) Erik Lanestrand (Milton Stålmarck, Simon Ingelsson).

Andra perioden: 2–0 (22.54) Vidar Bildsten (Milton Stålmarck, Love Martiniussen), 3–0 (23.45) Vidar Bildsten (Wilson Wikholm, Axel Sundberg), 4–0 (27.20) Melvin Kull (Milton Stålmarck, Melker Nordström), 5–0 (28.02) Melvin Kull (Theo Lindqvist, Melker Nordström), 6–0 (28.35) Malcolm Holmlund (Simon Ingelsson, Sigge Lagerström), 7–0 (29.28) Vidar Bildsten (Love Martiniussen, Karl Oscar Edlund), 8–0 (33.06) Vidar Bildsten.

Tredje perioden: 9–0 (46.20) Vidar Bildsten (Wilson Wikholm, Theo Lindqvist), 9–1 (49.50) Oscar Walter (Svante Lilja), 10–1 (56.40) Melker Nordström (Simon Ingelsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 3-1-1

Enköping: 0-0-5

Nästa match:

Nacka: Sollentuna HC, borta, 19 februari 19.20

Enköping: Flemingsbergs IK, borta, 22 februari 17.10