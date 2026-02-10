Storseger för Mörrums GoIS U20 borta mot Vänersborg

Mörrums GoIS U20-seger med 8–2 mot Vänersborg

Sigge Grindhage gjorde tre mål för Mörrums GoIS U20

Tredje raka nederlaget för Vänersborg

Mörrums GoIS U20 hade en riktig målfest när man besegrade Vänersborg borta i Brätte Ishall i U20 juniorettan syd herr. Mörrums GoIS U20 vann med hela 8–2 (2–1, 3–0, 3–1). Senast lagen möttes vann Vänersborg med 5–7.

Mörrums GoIS U20 hade före tisdagens bortamatch fyra förluster i rad.

Sigge Grindhage med tre mål för Mörrums GoIS U20

Mörrums GoIS U20 startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Sigge Grindhage och Hampus Eriksson innan Vänersborg svarade och gjorde 2–1 genom Teodor Ohlsson.

Även i andra perioden var Mörrums GoIS U20 starkast och gick från 1–2 till 1–5 genom två mål av Sigge Grindhage och ett mål av Caesar Glifberg.

Mörrums GoIS U20 stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 1–5 till 1–8 på bara 6.15.

Carl Arvidsson reducerade förvisso men närmare än 2–8 kom inte Vänersborg. Mörrums GoIS U20 tog därmed en säker seger.

Mörrums GoIS U20:s Sigge Grindhage stod för fyra poäng, varav tre mål.

För Vänersborg gör resultatet att laget nu ligger på nionde plats i tabellen medan Mörrums GoIS U20 är på sjunde plats.

Fredag 13 februari 19.30 spelar Vänersborg hemma mot Mariestad. Mörrums GoIS U20 möter KRIF Hockey J20 hemma i Jössarinken lördag 14 februari 14.00.

Vänersborg–Mörrums GoIS U20 2–8 (1–2, 0–3, 1–3)

U20 juniorettan syd herr, Brätte Ishall

Första perioden: 0–1 (3.24) Sigge Grindhage (Theo Löfström), 0–2 (7.48) Hampus Eriksson (Edvin Gummesson, Sigge Grindhage), 1–2 (8.01) Teodor Ohlsson (William Andersson, Alex Bergström).

Andra perioden: 1–3 (20.25) Sigge Grindhage (Edvin Gummesson, Theo Löfström), 1–4 (30.15) Sigge Grindhage (Matei Bolocan), 1–5 (39.29) Caesar Glifberg (Wille Nilsson Lindkvist).

Tredje perioden: 1–6 (50.43) Matei Bolocan (Simon Högardh), 1–7 (53.33) Jonathan Thörn (Simon Högardh), 1–8 (56.58) Oskar Hammarstedt (Hampus Eriksson), 2–8 (59.49) Carl Arvidsson (Alex Bergström, Teodor Ohlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vänersborg: 1-1-3

Mörrums GoIS U20: 1-0-4

Nästa match:

Vänersborg: Mariestads BoIS HC, hemma, 13 februari 19.30

Mörrums GoIS U20: KRIF Hockey, hemma, 14 februari 14.00