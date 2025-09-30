Storseger för Mariestad hemma mot Vänersborg

Mariestad vann med 11–1 mot Vänersborg

Mariestads Ville Gustafsson femmålsskytt

Fjärde raka segern för Mariestad

Mariestad hade en riktig målfest när man besegrade Vänersborg hemma i Mariehus Arena i U20 division 1 B syd herr. Mariestad vann med hela 11–1 (3–1, 6–0, 2–0).

– Bra effektivitet idag igen. Kul med mål. Tycker vi börjar närma oss 60 bra minuter. Men arbetet fortgår och ny match på lördag, kommenterade Mariestads tränare Douglas Lögdal.

Efter tre segrar i rad för Vänersborg tog det stopp. Mariestad tog i stället fjärde segern i rad.

Ville Gustafsson var den stora snackisen, som stod för hela fem mål för Mariestad.

I första perioden var det Mariestad som var starkast. Laget vann perioden med 3–1.

Även i andra perioden var Mariestad starkast och gick från 3–1 till 9–1 genom två mål av Ville Gustafsson, ett mål av Adrian Johnson, ett mål av Hannes Olofsson, ett mål av Nico Berndt och ett mål av Olle Fjellman. Mariestad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–1. Målen i sista perioden gjordes av Melwin Nordberg och Ville Gustafsson.

Mariestad har nu tolv poäng och Vänersborg har nio poäng när båda lagen har spelat fyra matcher.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 4 oktober. Då möter Mariestad Skövde HC i Billingehov 14.00. Vänersborg tar sig an Ulricehamns IF/Nittorps IK hemma 12.10.

Mariestad–Vänersborg 11–1 (3–1, 6–0, 2–0)

U20 division 1 B syd herr, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (1.32) Wilmer Blom-Rotmark (Vilgot Andersson), 2–0 (13.30) Ville Gustafsson (Helmer Wallqvist), 3–0 (16.22) Ville Gustafsson (Wilmer Blom-Rotmark, Helmer Wallqvist), 3–1 (19.23) Carl Arvidsson (Alex Bergström).

Andra perioden: 4–1 (22.45) Hannes Olofsson (Leo Wallin, Scott Johnson), 5–1 (27.04) Ville Gustafsson, 6–1 (28.26) Ville Gustafsson (Neo Willman, Hannes Olofsson), 7–1 (31.17) Adrian Johnson (Helmer Wallqvist), 8–1 (33.31) Nico Berndt (Helmer Wallqvist, Neo Willman), 9–1 (39.22) Olle Fjellman (Helmer Wallqvist).

Tredje perioden: 10–1 (41.52) Melwin Nordberg (Nico Berndt, Wilmer Blom-Rotmark), 11–1 (50.32) Ville Gustafsson (Helmer Wallqvist, Olle Fjellman).

Nästa match:

Mariestad: Skövde Hockey Club, borta, 4 oktober

Vänersborg: Ulricehamns IF/Nittorps IK, hemma, 4 oktober