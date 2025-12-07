Mariestad är klar seriesegrare efter seger mot Nässjö

Mariestad-seger med 8–2 mot Nässjö

Mariestads åttonde seger på de senaste nio matcherna

Adrian Johnson gjorde tre mål för Mariestad

Segern med 8–2 (3–1, 5–1, 0–0) borta mot Nässjö gör att Mariestad är seriesegrare i U18 division 1 syd B herr. Nässjö slutar på sjunde plats i tabellen.

– En helt okej insats, tycker jag. Vi säkrade seriesegern och får nu spela region efter jul. Nu får vi tre veckors träning innan nästa serie, kommenterade Mariestads tränare Johan Eklund efter matchen.

Segern var Mariestads åttonde på de senaste nio matcherna.

Mariestads Adrian Johnson tremålsskytt

Mariestad stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Nässjö reducerade dock till 1–3 genom Simon Ljungqvist med 1.27 kvar att spela.

Mariestad hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 1–4 efter 0.24 genom Adrian Johnson och gick upp till 1–7 innan Nässjö svarade.

I periodpausen hade Mariestad ledningen med 2–8.

Tredje perioden blev mållös och Mariestad höll i sin 8–2-ledning och vann.

Alfred Ahlgren gjorde ett mål för Mariestad och tre assist, Adrian Johnson stod för fyra poäng, varav tre mål, William Nyrén hade tre assists och Lucas Göthe hade tre assists.

Lagens första möte för säsongen vann Nässjö HC med 5–4 efter straffläggning.

Nässjö–Mariestad 2–8 (1–3, 1–5, 0–0)

U18 division 1 syd B herr, Höglandsrinken

Första perioden: 0–1 (6.07) Gustav Persson (William Nyrén), 0–2 (9.46) Amandus Alt Almqvist (William Nyrén), 0–3 (17.41) Adrian Johnson (Alfred Ahlgren, Lucas Göthe), 1–3 (18.33) Simon Ljungqvist (Rasmus Stoméus).

Andra perioden: 1–4 (20.24) Adrian Johnson (Alfred Ahlgren, Amandus Alt Almqvist), 1–5 (25.21) Lukas Ottosson (William Nyrén, Neo Willman), 1–6 (28.09) Alfred Ahlgren (Adrian Johnson), 1–7 (28.54) Lukas Ottosson (Lucas Göthe), 2–7 (32.42) Viggo Svärd Sandelius (Leo Beiron), 2–8 (37.32) Adrian Johnson (Alfred Ahlgren, Lucas Göthe).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nässjö: 1-0-4

Mariestad: 5-0-0