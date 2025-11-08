Storseger för Mariestad borta mot Alingsås

Mariestad segrade – 11–2 mot Alingsås

Mariestads tionde seger på de senaste tio matcherna

Thure Ahl fyramålsskytt för Mariestad

Mariestad hade en riktig målfest när man besegrade Alingsås borta i Nolhaga Ishall i U20 division 1 B syd herr. Mariestad vann med hela 11–2 (5–1, 5–0, 1–1).

Mariestads tränare Douglas Lögdal om matchen:

– Vi gör jobbet i första perioden och är effektiva. I övrigt är det kul att se grabbarna spela och ha kul. Men vi har vårt mål inställt och måste ha fokus på det.

Mariestads Thure Ahl var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

I och med detta har Mariestad hela 13 raka segrar i U20 division 1 B syd herr och behöver två segrar till för att gå igenom serien utan att tappa poäng.

Ville Gustafsson gjorde avgörande målet

Mariestad tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.08 genom Thure Ahl och gick upp till 0–4. Alingsås kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Mariestad dock ryckt åt sig ledningen med 1–5. Även i andra perioden var det Mariestad som spelade bäst och gick från 1–5 till 1–10 genom tre mål av Thure Ahl, ett mål av Ville Gustafsson och ett mål av Lukas Ottosson. Tredje perioden slutade 1–1 och Mariestad vann matchen med 11–2.

Med två omgångar kvar är Alingsås på fjärde plats i tabellen medan Mariestad är klara seriesegrare.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Mariestads BoIS HC vunnit.

I nästa match, lördag 15 november möter Alingsås Ulricehamns IF/Nittorps IK borta i Nittorps Ishall 11.00 medan Mariestad spelar hemma mot Vänersborg 12.00.

Alingsås–Mariestad 2–11 (1–5, 0–5, 1–1)

U20 division 1 B syd herr, Nolhaga Ishall

Första perioden: 0–1 (2.08) Thure Ahl, 0–2 (4.22) Adrian Johnson (Theodor Ek), 0–3 (9.31) Ville Gustafsson (Olle Fjellman, Theodor Ek), 0–4 (10.38) Adrian Johnson (Alfred Ahlgren), 1–4 (13.24) Leon Johansen (Oliver Stålberg, Anton Stålberg), 1–5 (16.18) Alfred Ahlgren (Adrian Johnson, Leo Wallin).

Andra perioden: 1–6 (20.56) Ville Gustafsson (Alfred Ahlgren, Vilgot Andersson), 1–7 (22.05) Thure Ahl (Melwin Nordberg, Lukas Ottosson), 1–8 (30.15) Lukas Ottosson (Wilmer Blom-Rotmark, Hannes Olofsson), 1–9 (34.04) Thure Ahl (Melwin Nordberg, Hannes Olofsson), 1–10 (36.47) Thure Ahl (Hannes Olofsson, Liam Ekeroth).

Tredje perioden: 1–11 (40.57) Ville Gustafsson, 2–11 (43.11) Anton Stålberg (Oliver Stålberg, Leon Johansen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alingsås: 2-0-3

Mariestad: 5-0-0

Nästa match:

Alingsås: Ulricehamns IF/Nittorps IK, borta, 15 november

Mariestad: Vänersborgs HC, hemma, 15 november