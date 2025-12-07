Storseger för Malung borta mot Avesta

Malung vann med 11–1 mot Avesta

Malungs tionde seger på de senaste tio matcherna

Max Mörk med tre mål för Malung

Malung hade en riktig målfest när man besegrade Avesta borta i Avestahallen i U18 division 1 västra B herr. Malung vann med hela 11–1 (3–0, 4–0, 4–1).

I och med detta har Malung hela tolv raka segrar i U18 division 1 västra B herr.

Arvid Fransson blev matchvinnare

I första perioden var det Malung som dominerade. Laget vann perioden klart med 3–0.

Även i andra perioden var Malung starkast och gick från 0–3 till 0–7 genom mål av Erik Ström, Max Mörk, Arvid Fransson och Elias Stridsberg.

Malung vann också tredje perioden 1–4 och matchen med hela 11–1.

Malungs Samuel Frisk Wesström hade sex assists, Max Mörk gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål och Erik Ström stod för tre poäng, varav två mål.

Avesta har tre vinster och två förluster och 22–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

När lagen möttes senast vann Malungs IF med 6–2.

Nästa motstånd för Avesta är Falu J18. Malung tar sig an Borlänge Hockey 2 hemma. Båda matcherna spelas torsdag 11 december 19.00.

Avesta–Malung 1–11 (0–3, 0–4, 1–4)

U18 division 1 västra B herr, Avestahallen

Första perioden: 0–1 (9.28) Ville Nygren, 0–2 (11.40) Arvid Fransson (Tyler Sjölin, Emil Fors), 0–3 (13.51) Max Mörk (Samuel Frisk Wesström).

Andra perioden: 0–4 (29.44) Erik Ström (Samuel Frisk Wesström, Elias Stridsberg), 0–5 (33.44) Max Mörk (Erik Ström, Samuel Frisk Wesström), 0–6 (37.33) Arvid Fransson (Olle Rynger, Tyler Sjölin), 0–7 (39.10) Elias Stridsberg (Samuel Frisk Wesström, Max Mörk).

Tredje perioden: 0–8 (44.52) Max Mörk (Samuel Frisk Wesström, Adam Ryskåsen), 1–8 (50.48) Cesar Oscarsson, 1–9 (53.11) Erik Ström (Samuel Frisk Wesström), 1–10 (56.57) Oliver Gunnarsson, 1–11 (58.43) Neo Jacobsson (Linus Pelsholen, Theo Lindström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Avesta: 3-0-2

Malung: 5-0-0

Nästa match:

Avesta: Falu IF:1, borta, 11 december

Malung: Borlänge HF 2, hemma, 11 december