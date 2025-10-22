Storseger för Luleå U18 hemma mot Sunderby SK U18

Luleå U18 vann med 15–1 mot Sunderby SK U18

Luleå U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Måns Josbrant sexmålsskytt för Luleå U18

Luleå U18 hade en riktig målfest när man besegrade Sunderby SK U18 hemma i Coop Norrbotten Arena i U18 regional norr herr. Luleå U18 vann med hela 15–1 (3–0, 4–1, 8–0).

Sunderby SK U18:s huvudtränare Patrik Knochenhauer:

– En tung förlust, ingen tvekan om det. Luleå visar varför de ligger i toppen – de straffar varje misstag skoningslöst. För oss är det här säsongens svagaste insats, både som lag och individuellt. Vi kommer inte upp i nivå, varken i tempo, duellspel eller attityd. Samtidigt är det just i de här matcherna vi måste lära oss vad som krävs – att stå kvar när det gör ont och våga tävla hela vägen. Ribban är tydlig, nu handlar det om att ta ansvar och resa sig.

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Luleå U18:s Måns Josbrant, som stod för hela sex mål i matchen.

Segern var Luleå U18:s femte på de senaste sex matcherna.

Måns Josbrant med sex mål för Luleå U18

Luleå U18 spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Luleå U18 tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 4–0 efter 5.45 genom Lo Axelsson och gick upp till 5–0 innan Sunderby SK U18 svarade.

Innan perioden var över hade Luleå U18 ryckt åt sig ledningen med 7–1. Luleå U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 15–1. Målen i sista perioden gjordes av Måns Josbrant, som gjorde fyra mål, Lo Axelsson, Otto Andersson, Casper Kjölmoen och Mille Huuva.

Med en omgång kvar är Luleå U18 på fjärde plats i tabellen medan Sunderby SK U18 är på tionde plats.

Söndag 26 oktober 14.00 spelar Luleå U18 hemma mot Björklöven U18 i sista omgången. Sunderby SK U18 möter Björklöven U18 hemma i Sunderby Ishall lördag 25 oktober 17.00.

Luleå U18–Sunderby SK U18 15–1 (3–0, 4–1, 8–0)

U18 regional norr herr, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (0.41) Casper Kjölmoen (Lo Axelsson), 2–0 (6.28) Måns Josbrant (Lo Axelsson, Melvin Wande), 3–0 (11.43) Philip Harmouche (Veeti Virta, Edvin Grimståhl).

Andra perioden: 4–0 (25.45) Lo Axelsson (Casper Kjölmoen), 5–0 (27.06) Veeti Virta (Mille Björk, Isak Bergenstråhle), 5–1 (29.26) Emil Hezekielsson (Anton Lauri), 6–1 (29.54) Måns Josbrant (Hugo Westin), 7–1 (31.59) Lo Axelsson (Casper Kjölmoen, Måns Josbrant).

Tredje perioden: 8–1 (47.09) Casper Kjölmoen (Melvin Wande, Hugo Westin), 9–1 (49.46) Otto Andersson (Lo Axelsson, Isak Bergenstråhle), 10–1 (49.53) Måns Josbrant (Melvin Wande), 11–1 (50.17) Måns Josbrant, 12–1 (52.29) Måns Josbrant (Casper Kjölmoen, Melvin Wande), 13–1 (53.56) Måns Josbrant (Albin Rönnqvist), 14–1 (58.38) Mille Huuva (Isak Bergenstråhle, Albin Rönnqvist), 15–1 (58.58) Lo Axelsson (Casper Kjölmoen, Edvin Grimståhl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå U18: 4-0-1

Sunderby SK U18: 0-0-5

Nästa match:

Luleå U18: IF Björklöven, hemma, 26 oktober

Sunderby SK U18: IF Björklöven, hemma, 25 oktober