Storseger för Leksand hemma mot Borlänge

Leksand-seger med 8–2 mot Borlänge

Leksands femte seger på de senaste sex matcherna

Noel Nord tremålsskytt för Leksand

Leksand hade en riktig målfest när man besegrade Borlänge hemma i Tegera Arena i U18 regional väst herr. Leksand vann med hela 8–2 (3–0, 3–2, 2–0).

Segern var Leksands femte på de senaste sex matcherna.

Karl Ytfeldt matchvinnare för Leksand

Leksand stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Leksand övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.15 genom Eliaz Sjökvist och gick upp till 5–0 innan Borlänge kom tillbaka och reducerade till 5–2.

Innan perioden var över hade Leksand ryckt åt sig ledningen med 6–2. Leksand fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–2. Målen i sista perioden gjordes av Alwin Jarl och Noel Nord.

Leonard Torgner gjorde ett mål för Leksand och tre målgivande passningar, Noel Nord stod för tre mål och ett assist och Loui Karlsson hade tre assists.

Resultatet innebär att Leksand ligger kvar på fjärde plats och Borlänge sist, på tolfte plats i tabellen. Ett fint lyft för Leksand som låg på åttonde plats så sent som den 16 september.

Torsdag 9 oktober 19.00 möter Leksand Valbo J18 borta i NickBack Arena medan Borlänge spelar hemma mot Grums.

Leksand–Borlänge 8–2 (3–0, 3–2, 2–0)

U18 regional väst herr, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (1.01) Noel Nord (Leonard Torgner), 2–0 (11.53) Alwin Jarl (Emil Amundsson, Lukas Lissel), 3–0 (19.27) Karl Ytfeldt (Kalle Almqvist, Isak Leino).

Andra perioden: 4–0 (20.15) Eliaz Sjökvist (Albin Kihlman), 5–0 (24.37) Noel Nord (Loui Karlsson, Leonard Torgner), 5–1 (29.55) Noel Snis (Adrians Klavins, Leo Höglund), 5–2 (32.50) Tomas Strazovec (Filip Hyttring, August Hörberg), 6–2 (34.31) Leonard Torgner (Noel Nord, Loui Karlsson).

Tredje perioden: 7–2 (42.09) Noel Nord (Leonard Torgner, Loui Karlsson), 8–2 (59.02) Alwin Jarl (Karl Ytfeldt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 4-0-1

Borlänge: 0-0-5

Nästa match:

Leksand: Valbo HC, borta, 9 oktober

Borlänge: Grums IK, hemma, 9 oktober