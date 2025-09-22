Storseger för Lejon hemma mot Boden

Seger för Lejon med 7–0 mot Boden

Eddie Furtenback matchvinnare för Lejon

Lejon nu fjärde, Boden på åttonde plats

Lejon hade en riktig målfest när man besegrade Boden hemma i Skellefteå Kraft Arena i U18 division 1 norra A herr. Lejon vann med hela 7–0 (2–0, 5–0, 0–0).

Clemensnäs HC J18 nästa för Lejon

Lejon tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt sex minuter. Även i andra perioden var Lejon starkast och gick från 2–0 till 7–0 genom två mål av Max Lundström, ett mål av Eddie Furtenback, ett mål av Jack Meier-Tomassen och ett mål av Mille Morén. Tredje perioden blev mållös, och Lejon höll i sin 7–0-ledning och vann.

Max Lundström gjorde två mål för Lejon och spelade dessutom fram till tre mål och Eddie Furtenback stod för två mål och två assists.

Det här betyder att Lejon nu ligger på fjärde plats i tabellen och Boden är på åttonde plats.

Den 29 oktober möts lagen återigen, då i Hive Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 24 september. Då möter Lejon Clemensnäs HC J18 i Kopparhallen 19.15. Boden tar sig an Sunderby SK J18 hemma 18.30.

Lejon–Boden 7–0 (2–0, 5–0, 0–0)

U18 division 1 norra A herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (12.36) Eddie Furtenback (Max Lundström, Filip Forsell), 2–0 (18.18) Conrad Hedblad (Max Lundström).

Andra perioden: 3–0 (20.12) Max Lundström (Milton Linder), 4–0 (26.35) Jack Meier-Tomassen (Pontus Karbin, Eddie Furtenback), 5–0 (30.44) Eddie Furtenback (Conrad Hedblad, Max Lundström), 6–0 (33.10) Max Lundström (Eddie Furtenback, Filip Forsell), 7–0 (34.29) Mille Morén (Love Lindgren, Alvin Bergqvist).

Nästa match:

Lejon: Clemensnäs HC div 1, borta, 24 september

Boden: Sunderby SK div 1, hemma, 24 september