Storseger för Kumla Hockey J18 hemma mot Köping IF 2

Kumla Hockey J18-seger med 9–3 mot Köping IF 2

Andra raka förlusten för Köping IF 2

Kumla Hockey J18 nu tredje, Köping IF 2 på sjunde plats

Kumla Hockey J18 hade en riktig målfest när man besegrade Köping IF 2 hemma i Ica Maxi Arena i U18 division 1 västra C vår. Kumla Hockey J18 vann med hela 9–3.

Kumla Hockey J18–Köping IF 2 – mål för mål

Köping IF 2 har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fem spelade matcher. Kumla Hockey J18 har nio poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kumla Hockey vunnit.

Kumla Hockey J18 tar sig an Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF i nästa match borta söndag 1 mars 12.30. Köping IF 2 möter samma dag 17.00 Hällefors IK/Nora HC borta.