Storseger för Kumla hemma mot Viking

Kumla-seger med 7–0 mot Viking

Charlie Klemetz gjorde två mål för Kumla

Isak Larsson avgjorde för Kumla

Kumla hade en riktig målfest när man besegrade Viking hemma i Ica Maxi Arena i U20 Div 1 västra B herr. Kumla vann med hela 7–0 (2–0, 4–0, 1–0).

Kumla tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt fem minuter. Även i andra perioden var Kumla starkast och gick från 2–0 till 6–0 genom mål av William Harrysson, Mio Jovander, Elias Skoglund och Wilhelm Log. Efter 3.51 i tredje perioden gjorde Charlie Klemetz också 7–0 assisterad av William Harrysson och Wilhelm Log.

Kumlas Charlie Klemetz stod för två mål och två assists och Wilhelm Log gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Viking med 5–1.

Lagen spelar mot varandra igen den 10 januari i Valhall.

Lördag 25 oktober spelar Kumla borta mot Grums IK 2 13.00 och Viking mot Örebro hemma 14.00 i Valhall.

Kumla–Viking 7–0 (2–0, 4–0, 1–0)

U20 Div 1 västra B herr, Ica Maxi Arena

Första perioden: 1–0 (3.22) Isak Larsson (Trym Hedelind, Wilhelm Log), 2–0 (8.19) Charlie Klemetz.

Andra perioden: 3–0 (20.55) William Harrysson (Maximus Jonsson, Charlie Klemetz), 4–0 (26.47) Mio Jovander (Charlie Klemetz, Maximus Jonsson), 5–0 (35.30) Elias Skoglund (Trym Hedelind), 6–0 (36.34) Wilhelm Log (Isak Larsson).

Tredje perioden: 7–0 (43.51) Charlie Klemetz (William Harrysson, Wilhelm Log).

Nästa match:

Kumla: Grums IK 2, borta, 25 oktober

Viking: Örebro HUF, hemma, 25 oktober