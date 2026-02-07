Storseger för Kovland hemma mot Kiruna

Kovland-seger med 9–1 mot Kiruna

Kovlands fjärde seger på de senaste fem matcherna

Kovlands Kalle Hälldin tremålsskytt

Kovland hade en riktig målfest när man besegrade Kiruna hemma i FD Maskin Arena i U20 region norr fortsättning herr. Kovland vann med hela 9–1 (5–0, 0–0, 4–1). Kovland fick därmed revansch från senaste mötet, som Kiruna vann med 5–4.

Kovland hade inför matchen förlorat de senaste fyra mötena mot Kiruna.

Det här innebär att Kovland nu har fyra segrar i följd i U20 region norr fortsättning herr.

Aaron Jakobsson bakom Kovlands seger

Kovland dominerade i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Kovland tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.52 genom Alfred Dahlin och gick upp till 7–0 innan Kiruna svarade.

9–1 blev det till slut för Kovland.

Kovlands Kent Murray stod för ett mål och tre assists, Benjamin Thun Hansson hade fyra assists, Alfred Dahlin gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Kalle Hälldin gjorde tre mål och Aaron Jakobsson gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Det här betyder att Kovland är kvar på tredje plats och Kiruna stannar på fjärde plats, i serien.

I nästa omgång har Kovland Brooklyn hemma i FD Maskin Arena, söndag 8 februari 11.30. Kiruna spelar hemma mot Ånge lördag 14 februari 12.30.

Kovland–Kiruna 9–1 (5–0, 0–0, 4–1)

U20 region norr fortsättning herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 1–0 (4.03) Kalle Hälldin (Kent Murray, Alfred Dahlin), 2–0 (7.37) Aaron Jakobsson (Benjamin Thun Hansson, Alfred Lindholm), 3–0 (14.00) Kalle Hälldin (Kent Murray, Edwin Södergren), 4–0 (14.59) Alfred Lindholm (Benjamin Thun Hansson, Aaron Jakobsson), 5–0 (19.17) Kalle Hälldin (Kent Murray, Benjamin Thun Hansson).

Tredje perioden: 6–0 (42.52) Alfred Dahlin (Aaron Jakobsson), 7–0 (44.11) Kent Murray (Benjamin Thun Hansson, Alfred Dahlin), 7–1 (45.28) Wilgot Älvero (Scott Paulsson, Vincent Movenius), 8–1 (54.37) Elis Walldén (Jacob Sandström, Axel Johannesson), 9–1 (56.56) Jacob Sandström (Anton Svelander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kovland: 4-0-1

Kiruna: 2-0-3

Nästa match:

Kovland: Brooklyn Tigers HF, hemma, 8 februari 11.30

Kiruna: Ånge IK, hemma, 14 februari 12.30