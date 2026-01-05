Storseger för Karlskrona hemma mot Mariestad

Karlskrona vann med 10–2 mot Mariestad

Isak Melkersson matchvinnare för Karlskrona

Karlskrona nu första, Mariestad på tionde plats

Karlskrona hade en riktig målfest när man besegrade Mariestad hemma i NKT Arena i U18 regional syd vår. Karlskrona vann med hela 10–2 (2–0, 5–2, 3–0).

Tranås J18 nästa för Karlskrona

Max Frykberg gav Karlskrona ledningen efter 4.03 på passning från Olle Willén.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter 11.32 när Leo Björkman Jakobsson hittade rätt på pass av Isak Melkersson och Axel Hallengren.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 5–2 och ställningen efter två perioder var 7–2.

Karlskrona fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–2. Målen i sista perioden gjordes av León Lindgren, Edvin Svensson och Noel Ottinger.

Karlskronas Isak Melkersson stod för två mål och tre assists, León Lindgren gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål, Olle Willén gjorde ett mål och två målgivande passningar och Leo Björkman Jakobsson gjorde två mål och ett målgivande pass.

Det här betyder att Karlskrona nu ligger på första plats i tabellen och Mariestad är sist, på tionde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 februari i Mariehus Arena.

I nästa match, torsdag 8 januari möter Karlskrona Tranås J18 borta i Tranås Åkeri Arena 16.45 medan Mariestad spelar hemma mot Olofström 19.00.

Karlskrona–Mariestad 10–2 (2–0, 5–2, 3–0)

U18 regional syd vår, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (4.03) Max Frykberg (Olle Willén), 2–0 (11.32) Leo Björkman Jakobsson (Isak Melkersson, Axel Hallengren).

Andra perioden: 3–0 (24.13) Isak Melkersson, 4–0 (25.59) Leo Björkman Jakobsson (Viggo Wahlqvist, León Lindgren), 4–1 (31.23) Alfred Ahlgren (Viggo Eklund, Lucas Göthe), 5–1 (31.51) Olle Willén (Hampus Ullberg, Ville Sandell), 6–1 (33.11) León Lindgren (Romeo Lerebäck, Isak Melkersson), 6–2 (34.04) Olle Holmén (Lukas Ottosson, Gustav Persson), 7–2 (35.53) Isak Melkersson (León Lindgren).

Tredje perioden: 8–2 (54.30) Noel Ottinger (Olle Willén, Leo Björkman Jakobsson), 9–2 (55.53) León Lindgren (Albin Bjarkå, Ville Sandell), 10–2 (59.27) Edvin Svensson (Isak Melkersson).

Nästa match:

Karlskrona: Tranås AIF IF, borta, 8 januari 16.45

Mariestad: Olofströms IK, hemma, 8 januari 19.00