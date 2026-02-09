Storseger för Hanhals J18 borta mot Lidköping

Hanhals J18 hade en riktig målfest när man besegrade Lidköping borta i Ishallen Lidköping i U18 division 1 syd A vår. Hanhals J18 vann med hela 15–4 (4–0, 7–2, 4–2).

I och med detta har Lidköping åtta förluster i rad.

Därmed har Hanhals J18 vunnit fyra matcher i rad på bortaplan.

Kållered SK U18 nästa för Hanhals J18

Hanhals J18 var starkast i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med hela 2–7 och ställningen efter två perioder var 2–11.

Hanhals J18 vann också tredje perioden 2–4 och matchen med hela 15–4.

Hanhals J18:s Ludwig Bonander stod för sex poäng, varav tre mål, Max Johansson gjorde tre mål och två assist, Elliot Fjellman gjorde ett mål och spelade fram till tre mål, William Apéll gjorde två mål och två assist och Milian Karlsson hade tre assists.

Det här betyder att Lidköping är kvar på åttonde och sista plats och Hanhals J18 stannar på andra plats, i serien.

När lagen senast möttes vann Hanhals med 4–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 15 februari. Då möter Lidköping Bäcken i Marconihallen 13.10. Hanhals J18 tar sig an Kållered SK U18 hemma 12.30.

Lidköping–Hanhals J18 4–15 (0–4, 2–7, 2–4)

U18 division 1 syd A vår, Ishallen Lidköping

Första perioden: 0–1 (4.05) Algot Andersson (Viggo Boysen, William Apéll), 0–2 (11.08) William Apéll (Algot Andersson, Emil Löfgren), 0–3 (16.55) William Apéll (Ludwig Karlsson, Milo Lönn), 0–4 (18.33) Ludwig Bonander (Milian Karlsson, Max Johansson).

Andra perioden: 0–5 (23.01) Max Johansson (Elliot Fjellman, Ludwig Bonander), 0–6 (26.18) Elliot Fjellman (Max Johansson, William Wennergrund), 1–6 (29.16) Enar Fjellström (Karl Axelsson, Anton Fredriksson), 1–7 (31.19) Robin Caris (Karl Rehnström), 1–8 (32.01) William Wennergrund (Ludwig Bonander, Milian Karlsson), 1–9 (33.04) Leo Lessig (Ludwig Karlsson, Nils Lagerbielke), 2–9 (33.33) Vincent Gustafsson (Karl Axelsson, Anton Fredriksson), 2–10 (34.02) Ludwig Bonander (Elliot Fjellman), 2–11 (35.26) Ralf Wikner (Emil Löfgren, William Apéll).

Tredje perioden: 3–11 (42.56) Mattias Ibrahim (Felix Mårtensson), 3–12 (43.17) Max Johansson (Milian Karlsson, Ludwig Bonander), 4–12 (44.28) Felix Mårtensson (Gustav Thorén, Isak Hätting), 4–13 (46.56) Ludwig Bonander (Ralf Wikner), 4–14 (57.11) Max Johansson (Elliot Fjellman, Milo Lönn), 4–15 (59.32) Robin Caris (Leo Lessig, Viggo Boysen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lidköping: 0-1-4

Hanhals J18: 3-1-1

Nästa match:

Lidköping: Bäcken HC, borta, 15 februari 13.10

Hanhals J18: Kållered SK, hemma, 15 februari 12.30