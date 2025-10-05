Storseger för Grums hemma mot Strömsbro

Grums segrade – 9–3 mot Strömsbro

Grums Valter Kammarbo tremålsskytt

David Palm avgjorde för Grums

Grums hade en riktig målfest när man besegrade Strömsbro hemma i Billerudhallen i U18 regional väst herr. Grums vann med hela 9–3 (1–2, 4–0, 4–1).

Strömsbro startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Ludvig Eklund och Noah Lahtinen innan Grums svarade och gjorde 2–1 genom Valter Kammarbo. Grums förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 4–0 och ställningen efter två perioder var 5–2.

Hemmalaget var starkast i även i tredje perioden. Laget vann perioden med 4–1 och matchen med 9–3.

Valter Kammarbo gjorde tre mål för Grums och spelade dessutom fram till ett mål, Carl Glänfält hade tre assists och David Palm stod för ett mål och två assists.

För Grums gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Strömsbro är på sjätte plats. Ett fint lyft i tabellen för Grums som så sent som den 26 september låg på elfte plats.

I nästa match möter Grums Borlänge borta och Strömsbro möter Färjestad hemma. Båda matcherna spelas torsdag 9 oktober 19.00.

Grums–Strömsbro 9–3 (1–2, 4–0, 4–1)

U18 regional väst herr, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (5.20) Ludvig Eklund (Gustav Ytterbom), 0–2 (13.08) Noah Lahtinen (Victor Nilsson), 1–2 (19.47) Valter Kammarbo (Carl Glänfält, Nathan Salomonsson).

Andra perioden: 2–2 (26.27) Valter Kammarbo, 3–2 (30.11) Samuel Nyman (Albin Ekman), 4–2 (39.14) David Palm (Adam Nordström, Valter Kammarbo), 5–2 (39.21) Valter Kammarbo (Carl Glänfält, David Palm).

Tredje perioden: 6–2 (43.39) Gabriel Axelsson (Carl Glänfält, David Palm), 7–2 (47.12) Felix Björk (Lukas Owesten, Isac Jemail), 8–2 (48.05) Alfred Bäckman (Adam Nordström), 9–2 (49.59) Jack Smedberg (Lukas Eckerwall), 9–3 (57.08) Oscar Wennberg (Mille Thunman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 3-0-2

Strömsbro: 1-0-4

Nästa match:

Grums: Borlänge HF, borta, 9 oktober

Strömsbro: Färjestads BK, hemma, 9 oktober