Storseger för Gävle mot IFK Arboga IK

Gävle segrade – 7–2 mot IFK Arboga IK

Wilmer Sahanen gjorde två mål för Gävle

Martin Ålenius avgjorde för Gävle

Gävle fortsätter spela bra och tog en ny enkel seger när laget besegrade IFK Arboga IK på hemmaplan i Nynäshallen i U20 division 1 västra A herr. Gävle gjorde hela sju mål och vann med 7–2 (3–0, 2–1, 2–1).

Gävle har skapat en skön vinnarkänsla i Nynäshallen. Segern mot IFK Arboga IK betyder att laget har vunnit fyra raka matcher på hemmaplan.

Gävles Wilmer Sahanen tvåmålsskytt

Gävle stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.12 i mitten av perioden.

Gävle gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 3–0 till 5–0, målen av Oliver Carlsson och Noel Berglin.

IFK Arboga IK reducerade dock till 5–1 genom Filip Olofsson med 1.55 kvar att spela av perioden.

Gävle ökade ledningen till 6–1, återigen genom Wilmer Sahanen efter 11.12 i tredje perioden.

IFK Arboga IK gjorde 6–2 genom Filip Olofsson efter 12.04 av perioden.

Gävle kunde dock avgöra till 7–2 med 2.14 kvar av matchen genom Calle Zetterholm.

Resultatet innebär att Gävle ligger kvar på andra plats och IFK Arboga IK på sjätte plats i tabellen.

Lagen möts på nytt i Gyllene Balken Arena den 28 februari.

I nästa match, lördag 13 december möter Gävle Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 borta i Kristinehovs ishall 15.30 medan IFK Arboga IK spelar borta mot Skutskär J20 17.30.

Gävle–IFK Arboga IK 7–2 (3–0, 2–1, 2–1)

U20 division 1 västra A herr, Nynäshallen

Första perioden: 1–0 (7.33) Linus Danielsson (Calle Zetterholm, Oskar Lundström), 2–0 (13.15) Wilmer Sahanen (Linus Danielsson), 3–0 (14.45) Martin Ålenius (Theo Sandström).

Andra perioden: 4–0 (31.03) Oliver Carlsson (Kim Westlin), 5–0 (33.29) Noel Berglin (Oliver Carlsson), 5–1 (38.05) Filip Olofsson (Viktor Olsson, Milo Laine).

Tredje perioden: 6–1 (51.12) Wilmer Sahanen (Arwid Thyr), 6–2 (52.04) Filip Olofsson (Rasmuz Kortene), 7–2 (57.46) Calle Zetterholm (Theodor Bognesand, Arwid Thyr).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gävle: 3-0-2

IFK Arboga IK: 3-0-2

Nästa match:

Gävle: Säters IF/SSIF/Kvarnsvedens GoIF IK/Björbo IF U23, borta, 13 december

IFK Arboga IK: Skutskärs SK U23, borta, 13 december