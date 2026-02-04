Storseger för Forshaga borta mot Nor IK U23/Solstad HC

Forshaga-seger med 11–2 mot Nor IK U23/Solstad HC

Alexander Eriksson med fem mål för Forshaga

Tredje raka segern för Forshaga

Forshaga hade en riktig målfest när man besegrade Nor IK U23/Solstad HC borta i Norvalla Ishall i U20 Div 1 västra B herr. Forshaga vann med hela 11–2 (2–1, 4–1, 5–0).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Forshagas Alexander Eriksson, som stod för hela fem mål i matchen.

Forshagas Alexander Eriksson femmålsskytt

Forshaga startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Alexander Eriksson innan Nor IK U23/Solstad HC svarade och gjorde 2–1 genom Ville Arvidsson.

Forshaga hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 1–3 efter 6.24 genom Alexander Eriksson och gick upp till 1–5 innan Nor IK U23/Solstad HC svarade.

I periodpausen hade Forshaga ledningen med 2–6.

Forshaga fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–2. Målen i sista perioden gjordes av Casper Gustafsson, som gjorde två mål, Alexander Eriksson, Erik Lott Petersén och Melker Klingvall.

Nor IK U23/Solstad HC har fem förluster och 10–50 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Forshaga har tre vinster och två förluster och 31–28 i målskillnad.

Det här betyder att Nor IK U23/Solstad HC ligger kvar på elfte och sista plats i tabellen och Forshaga på nionde plats.

När lagen senast möttes vann Forshaga med 4–1.

På lördag 7 februari 15.30 spelar Nor IK U23/Solstad HC borta mot Kils AIK U20 och Forshaga hemma mot Kumla.

Nor IK U23/Solstad HC–Forshaga 2–11 (1–2, 1–4, 0–5)

U20 Div 1 västra B herr, Norvalla Ishall

Första perioden: 0–1 (12.23) Alexander Eriksson (Fred Beckman, Arvid Sjödin), 0–2 (14.17) Alexander Eriksson (Arvid Sjödin), 1–2 (18.24) Ville Arvidsson (Axel Magnusson).

Andra perioden: 1–3 (26.24) Alexander Eriksson, 1–4 (31.10) Hannes Thorsell (Wilmer Ellström), 1–5 (33.47) Elis Thorn (David Thonander Ejendahl, Nils Sjödin), 2–5 (34.01) Emil Thonander Ejendal (Arvid Stark), 2–6 (36.58) Alexander Eriksson (Wilmer Ellström).

Tredje perioden: 2–7 (42.18) Casper Gustafsson (Edvin Hallqvist), 2–8 (44.15) Alexander Eriksson (Arvid Sjödin, Edvin Hallqvist), 2–9 (44.57) Erik Lott Petersén (Arvid Sjödin), 2–10 (56.25) Melker Klingvall (Hannes Thorsell), 2–11 (58.43) Casper Gustafsson (Erik Lott Petersén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nor IK U23/Solstad HC: 0-0-5

Forshaga: 3-0-2

Nästa match:

Nor IK U23/Solstad HC: Kils AIK IK U23, borta, 7 februari 15.30

Forshaga: Kumla HC Black Bulls, hemma, 7 februari 15.30