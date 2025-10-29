Storseger för Färjestad hemma mot BIK Karlskoga

Färjestad segrade – 13–0 mot BIK Karlskoga

Joacim Olsson med tre mål för Färjestad

Måns Gudmundsson avgjorde för Färjestad

Färjestad hade en riktig målfest när man besegrade BIK Karlskoga hemma i Löfbergs Ice Arena i U18 regional väst topp 6 herr. Färjestad vann med hela 13–0 (4–0, 3–0, 6–0).

Färjestad tog därmed andra raka segern, efter 5–2 mot Örebro Hockey U18 i premiären.

Färjestad spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Färjestad som var starkast och gick från 4–0 till 7–0 tack vare sex raka mål (! ), mål av Simon Näslund, Rasmus Röing och Joacim Olsson. Färjestad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–0. Målen i sista perioden gjordes av Melvin Johansson, Wille Andersson Jöhnk, Max Haglund, Oscar Blom, Joacim Olsson och Rasmus Röing.

Rasmus Röing gjorde två mål för Färjestad och spelade dessutom fram till tre mål, Måns Gudmundsson stod för ett mål och fyra assists, Joacim Olsson gjorde tre mål och ett målgivande pass, Samuel Eriksson hade fyra assists, Max Haglund gjorde ett mål och två målgivande passningar och Noel Rudin hade tre assists.

När lagen möttes senast vann Färjestads BK med 9–0.

Färjestad tar sig an Brynäs i nästa match hemma söndag 2 november 14.45.

Färjestad–BIK Karlskoga 13–0 (4–0, 3–0, 6–0)

U18 regional väst topp 6 herr, Löfbergs Ice Arena

Första perioden: 1–0 (2.46) Måns Gudmundsson (Samuel Eriksson), 2–0 (5.24) Karl Appelqvist (Noel Rudin, Max Haglund), 3–0 (7.44) Alexander Nilsson (Samuel Eriksson, Jonathan Granquist), 4–0 (19.50) Joacim Olsson (Rasmus Röing).

Andra perioden: 5–0 (25.26) Simon Näslund (Måns Gudmundsson, Samuel Eriksson), 6–0 (30.00) Rasmus Röing (Noel Rudin, Max Haglund), 7–0 (30.45) Joacim Olsson (Måns Gudmundsson, Wille Andersson Jöhnk).

Tredje perioden: 8–0 (47.35) Oscar Blom (Joacim Olsson, Rasmus Röing), 9–0 (47.52) Joacim Olsson (Edvin Näslund, Rasmus Röing), 10–0 (49.26) Rasmus Röing (Alexander Nilsson, Karl Appelqvist), 11–0 (54.09) Wille Andersson Jöhnk (Måns Gudmundsson, Samuel Eriksson), 12–0 (55.26) Max Haglund (Edvin Näslund, Noel Rudin), 13–0 (57.58) Melvin Johansson (Måns Gudmundsson, Simon Näslund).

Nästa match:

Färjestad: Brynäs IF, hemma, 2 november

BIK Karlskoga: Örebro HK, hemma, 6 november