Storseger för Falu J18 borta mot Ludvika/Smedjebacken

Falu J18 segrade – 11–0 mot Ludvika/Smedjebacken

Falu J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alexander Lundin-Larsson avgjorde för Falu J18

Falu J18 hade en riktig målfest när man besegrade Ludvika/Smedjebacken borta i Hitachi Arena i U18 division 1 västra B herr. Falu J18 vann med hela 11–0 (6–0, 2–0, 3–0).

Segern var Falu J18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Malung nästa för Falu J18

Falu J18 spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 6–0.

Efter 3.24 i andra perioden slog Nils Nord till på pass av Hugo Liljeqvist och gjorde 0–7.

Cliff Forsberg gjorde dessutom 0–8 efter 3.46 framspelad av Anton Sundberg och Alexander Lundin-Larsson.

Falu J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–0. Målen i sista perioden gjordes av Trulls Bjurström, Hugo Liljeqvist och Oliver Pernhall.

Falu J18:s Hugo Liljeqvist stod för fyra poäng, varav två mål, Anton Sundberg gjorde ett mål och tre assist, Alexander Lundin-Larsson gjorde två mål och spelade fram till två mål och Cliff Forsberg gjorde två mål och ett assist.

Falu J18 ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Ludvika/Smedjebacken är på åttonde plats.

När lagen senast möttes vann Falu IF:1 med 4–2.

I nästa match, söndag 30 november möter Ludvika/Smedjebacken Orsa borta i Orsa Ishall 13.15 medan Falu J18 spelar hemma mot Malung 11.45.

Ludvika/Smedjebacken–Falu J18 0–11 (0–6, 0–2, 0–3)

U18 division 1 västra B herr, Hitachi Arena

Första perioden: 0–1 (3.02) Alexander Lundin-Larsson, 0–2 (8.38) Alexander Lundin-Larsson (Cliff Forsberg, Anton Sundberg), 0–3 (9.50) Oliver Pernhall, 0–4 (12.30) Cliff Forsberg (Anton Sundberg, Alexander Lundin-Larsson), 0–5 (17.43) Hugo Liljeqvist, 0–6 (18.25) Anton Sundberg.

Andra perioden: 0–7 (23.24) Nils Nord (Hugo Liljeqvist), 0–8 (23.46) Cliff Forsberg (Anton Sundberg, Alexander Lundin-Larsson).

Tredje perioden: 0–9 (43.43) Trulls Bjurström (Hugo Liljeqvist), 0–10 (51.51) Oliver Pernhall (Nils Nord), 0–11 (57.04) Hugo Liljeqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ludvika/Smedjebacken: 0-0-5

Falu J18: 4-0-1

Nästa match:

Ludvika/Smedjebacken: Orsa IK, borta, 30 november

Falu J18: Malungs IF, hemma, 30 november