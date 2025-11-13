Storseger för Falu J18 borta mot Falu 2

Falu J18 vann med 7–1 mot Falu 2

Falu J18:s Cliff Forsberg tremålsskytt

Nionde förlusten i rad för Falu 2

Falu J18 hade en riktig målfest när man besegrade Falu 2 borta i Lugnets Ishall i U18 division 1 västra B herr. Falu J18 vann med hela 7–1 (2–0, 2–1, 3–0).

Falu J18:s Cliff Forsberg tremålsskytt

Falu J18 tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara en minut. Falu 2 reducerade dock till 1–2 genom Jack Fasth efter 11.07 av perioden.

Falu J18 gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Theo Axelsson och Alexander Lundin-Larsson. Falu J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Cliff Forsberg, som gjorde två mål, och Robin Åhnström.

Cliff Forsberg gjorde tre mål för Falu J18 och ett assist och Nils Bergström stod för tre poäng, varav ett mål.

Falu J18:s nya tabellposition är sjätte plats medan Falu 2 är på nionde och sista plats.

När lagen senast möttes vann Falu IF:1 med 10–4.

Falu J18 möter Häradsbygden hemma söndag 16 november 11.45.

Falu 2–Falu J18 1–7 (0–2, 1–2, 0–3)

U18 division 1 västra B herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 0–1 (2.40) Nils Bergström (Trulls Bjurström, Theo Axelsson), 0–2 (3.54) Cliff Forsberg (Alexander Lundin-Larsson, Elis Ogemar).

Andra perioden: 1–2 (31.07) Jack Fasth (Simon Olsson), 1–3 (33.20) Theo Axelsson (Gustav Söderberg), 1–4 (37.32) Alexander Lundin-Larsson (Robin Åhnström, Cliff Forsberg).

Tredje perioden: 1–5 (42.37) Cliff Forsberg, 1–6 (52.16) Cliff Forsberg (Nils Bergström), 1–7 (54.32) Robin Åhnström (Trulls Bjurström, Nils Bergström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu 2: 0-0-5

Falu J18: 2-0-3

Nästa match:

Falu 2: Orsa IK, borta, 16 november

Falu J18: Häradsbygdens Sportsällskap, hemma, 16 november