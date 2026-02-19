Storseger för Eskilstuna Linden Hockey hemma mot Tierps HK U18

Eskilstuna Linden Hockey segrade – 7–1 mot Tierps HK U18

Maximilian Lainio matchvinnare för Eskilstuna Linden Hockey

Andra raka segern för Eskilstuna Linden Hockey

Eskilstuna Linden Hockey hade en riktig målfest när man besegrade Tierps HK U18 hemma i Smehallen i U18 allettan östra fortsättningsserie. Eskilstuna Linden Hockey vann med hela 7–1 (1–1, 2–0, 4–0). Senast lagen möttes vann Tierps HK U18 med 3–1.

Väsby nästa för Eskilstuna Linden Hockey

Tierps HK U18 tog ledningen efter 4.33 genom Elmer Parling. 1–1 kom efter 19.21 när Maximilian Lainio slog till med assist av Lucas Sjöberg och Wilhelm Högback Norén.

Redan efter 43 sekunder i andra perioden tog laget ledningen återigen genom Maximilian Lainio på passning från Lucas Sjöberg och Simon Flodmark. Efter 13.49 i andra perioden nätade Zacharias Karlsson på pass av Filip Ingman och gjorde 3–1.

Eskilstuna Linden Hockey fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Filip Ingman, som gjorde två mål, Joel Vartiainen och Oscar Larsson.

Filip Ingman gjorde två mål för Eskilstuna Linden Hockey och spelade dessutom fram till två mål och Wilhelm Högback Norén hade tre assists.

Eskilstuna Linden Hockey har två segrar och tre förluster och 17–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tierps HK U18 har en vinst och fyra förluster och 16–28 i målskillnad.

Eskilstuna Linden Hockeys nya tabellposition är femte plats medan Tierps HK U18 är på åttonde plats.

I nästa match, söndag 22 februari möter Eskilstuna Linden Hockey Väsby borta i Vilundaparkens Ishall 17.30 medan Tierps HK U18 spelar borta mot Nyköping 15.40.

Eskilstuna Linden Hockey–Tierps HK U18 7–1 (1–1, 2–0, 4–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Smehallen

Första perioden: 0–1 (4.33) Elmer Parling, 1–1 (19.21) Maximilian Lainio (Lucas Sjöberg, Wilhelm Högback Norén).

Andra perioden: 2–1 (20.43) Maximilian Lainio (Lucas Sjöberg, Simon Flodmark), 3–1 (33.49) Zacharias Karlsson (Filip Ingman).

Tredje perioden: 4–1 (41.44) Oscar Larsson (Hampus Fornstedt, Zacharias Karlsson), 5–1 (51.56) Filip Ingman (Wilhelm Högback Norén, Simon Flodmark), 6–1 (53.43) Filip Ingman (Joel Vartiainen, Wilhelm Högback Norén), 7–1 (57.24) Joel Vartiainen (Filip Ingman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Eskilstuna Linden Hockey: 2-1-2

Tierps HK U18: 1-0-4

Nästa match:

Eskilstuna Linden Hockey: Väsby IK HK, borta, 22 februari 17.30

Tierps HK U18: Nyköpings SK, borta, 22 februari 15.40