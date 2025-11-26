Storseger för Dallas – 8–3 mot Edmonton

Dallas vann med 8–3 mot Edmonton

Dallas sjunde seger på de senaste nio matcherna

Nathan Bastian gjorde två mål för Dallas

Det blev en klar seger för Dallas mot Edmonton borta i NHL. Matchen slutade 3–8 (0–4, 1–2, 2–2).

Segern var Dallas sjunde på de senaste nio matcherna.

Sam Steel gjorde matchvinnande målet

Dallas var starkast i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 1–6.

Edmonton reducerade dock till 2–6 genom Evan Bouchard tidigt i tredje perioden av perioden.

Efter 8.36 ökade Dallas på till 2–7 genom Justin Hryckowian.

Edmonton gjorde 3–7 genom Jack Roslovic efter 9.49 av perioden.

Dallas kunde dock avgöra till 3–8 med 4.18 kvar av matchen genom Nathan Bastian.

Wyatt Johnston gjorde ett mål för Dallas och spelade fram till tre mål och Jason Robertson stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här betyder att Edmonton är kvar på sjätte plats i Pacific division och Dallas stannar på andra plats, i Central division.

När lagen möttes senast vann Dallas Stars med 4–3 efter straffar.

Edmonton tar sig an Seattle i nästa match borta lördag 29 november 22.00. Dallas möter Seattle borta torsdag 27 november 04.00.

Edmonton–Dallas 3–8 (0–4, 1–2, 2–2)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 0–1 (3.48) Jamie Benn (Wyatt Johnston, Sam Steel), 0–2 (11.04) Roope Hintz (Miro Heiskanen, Jason Robertson), 0–3 (15.54) Nathan Bastian (Radek Faksa, Colin Blackwell), 0–4 (18.34) Sam Steel (Jamie Benn, Wyatt Johnston).

Andra perioden: 1–4 (24.34) Connor Clattenburg (Ty Emberson, Mattias Janmark), 1–5 (34.08) Jason Robertson (Tyler Seguin, Wyatt Johnston), 1–6 (35.49) Wyatt Johnston (Jason Robertson, Tyler Seguin).

Tredje perioden: 2–6 (41.25) Evan Bouchard (Vasilij Podkolzin, Leon Draisaitl), 2–7 (48.36) Justin Hryckowian (Mavrik Bourque, Vladislav Kolyachonok), 3–7 (49.49) Jack Roslovic (Connor McDavid, Matt Savoie), 3–8 (55.42) Nathan Bastian (Radek Faksa).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 1-1-3

Dallas: 3-1-1

Nästa match:

Edmonton: Seattle Kraken, borta, 29 november

Dallas: Seattle Kraken, borta, 27 november