Storseger för Colorado hemma mot San Jose

Colorado-seger med 6–0 mot San Jose

Colorados tionde seger på de senaste tio matcherna

Ross Colton matchvinnare för Colorado

Colorado hade en riktig målfest när man besegrade San Jose hemma i Ball Arena i NHL. Colorado vann med hela 6–0 (2–0, 3–0, 1–0). Colorado fick därmed revansch från senaste mötet, som San Jose vann med 3–2.

Colorado har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

I och med detta har Colorado hela tio raka segrar i NHL.

Colorado–San Jose – mål för mål

Ross Colton gjorde 1–0 till Colorado efter bara 3.41.

2–0 kom efter 19.10 när Nathan MacKinnon fick träff efter förarbete av Cale Makar och Gabriel Landeskog.

Colorado startade andra perioden bäst och gick från 2–0 till 5–0 genom tre snabba mål tidigt i perioden av Sam Malinski, Josh Manson och Joel Kiviranta.

Efter 16.05 i tredje perioden gjorde Artturi Lehkonen också 6–0 assisterad av Nathan MacKinnon och Martin Necas.

Colorado imponerar med fem segrar och 20–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan San Jose har tre vinster och två förluster och 12–15 i målskillnad.

Det här betyder att Colorado är i fortsatt etta i Central division, med 39 poäng efter 23 matcher och San Jose på femte plats med 25 poäng.

Lagen möts på nytt i Ball Arena den 5 februari.

Colorado tar sig an Minnesota i nästa match borta fredag 28 november 21.30. San Jose möter samma dag 22.00 Vancouver hemma.

Colorado–San Jose 6–0 (2–0, 3–0, 1–0)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 1–0 (3.41) Ross Colton, 2–0 (19.10) Nathan MacKinnon (Cale Makar, Gabriel Landeskog).

Andra perioden: 3–0 (23.43) Sam Malinski (Artturi Lehkonen, Martin Necas), 4–0 (24.38) Josh Manson (Victor Olofsson, Parker Kelly), (Ivan Ivan, Zakhar Bardakov).

Tredje perioden: 6–0 (56.05) Artturi Lehkonen (Nathan MacKinnon, Martin Necas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 5-0-0

San Jose: 3-0-2

Nästa match:

Colorado: Minnesota Wild, borta, 28 november

San Jose: Vancouver Canucks, hemma, 28 november