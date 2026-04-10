Storseger för Carolina – 7–2 mot Chicago

Carolina segrade – 7–2 mot Chicago

Carolinas femte seger på de senaste sex matcherna

Logan Stankoven matchvinnare för Carolina

Carolina tog en enkel seger mot Chicago borta i United Center i NHL. Laget dominerade matchen, som slutade 7–2 (2–1, 2–0, 3–1).

Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Chicago vann med 3–4.

Segern var Carolinas femte på de senaste sex matcherna.

Utah Mammoth nästa för Carolina

Carolina tog ledningen i början av första perioden genom Sean Walker.

Chicago kvitterade till 1–1 genom Anton Frondell efter 10.48.

Efter 17.10 i matchen gjorde Carolina 1–2 genom Logan Stankoven.

Efter 4.08 i andra perioden slog Logan Stankoven till på nytt på pass av Taylor Hall och Jackson Blake och gjorde 1–3. Mark Jankowski gjorde dessutom 1–4 efter 14.50 framspelad av Alexander Nikisjin och William Carrier.

5.47 in i tredje perioden satte K’Andre Miller pucken framspelad av William Carrier och ökade ledningen. 6.09 in i perioden nätade Chicagos Anton Frondell återigen framspelad av Louis Crevier och Alex Vlasic och reducerade. Men mer än så orkade Chicago inte med. Efter 8.13 nätade Taylor Hall på pass av Shayne Gostisbehere och Logan Stankoven och ökade ledningen för Carolina. Efter 12.51 gjorde Mark Jankowski mål på nytt på pass av William Carrier och Nicolas Deslauriers och ökade ledningen för Carolina. Det fastställde slutresultatet till 2–7.

Carolinas William Carrier hade tre assists och Logan Stankoven stod för tre poäng, varav två mål.

Lördag 11 april 23.00 möter Chicago St Louis hemma i United Center medan Carolina spelar borta mot Utah Mammoth.

Chicago–Carolina 2–7 (1–2, 0–2, 1–3)

NHL, United Center

Första perioden: 0–1 (0.19) Sean Walker (Nikolaj Ehlers), 1–1 (10.48) Anton Frondell (Louis Crevier), 1–2 (17.10) Logan Stankoven.

Andra perioden: 1–3 (24.08) Logan Stankoven (Taylor Hall, Jackson Blake), 1–4 (34.50) Mark Jankowski (Alexander Nikisjin, William Carrier).

Tredje perioden: 1–5 (45.47) K’Andre Miller (William Carrier), 2–5 (46.09) Anton Frondell (Louis Crevier, Alex Vlasic), 2–6 (48.13) Taylor Hall (Shayne Gostisbehere, Logan Stankoven), 2–7 (52.51) Mark Jankowski (William Carrier, Nicolas Deslauriers).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 1-1-3

Carolina: 4-0-1

Nästa match:

Chicago: St Louis Blues, hemma, 11 april 23.00

Carolina: Utah Mammoth, borta, 11 april 23.00