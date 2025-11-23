Storseger för Boo borta mot Järna

Boo vann med 14–2 mot Järna

Boos fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alexander Myrentorp avgjorde för Boo

Boo hade en riktig målfest när man besegrade Järna borta i Järna Ishall i U18 allettan östra herr. Boo vann med hela 14–2 (5–1, 3–1, 6–0).

Segern var Boos fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Järna sex förluster i rad.

Väsby nästa för Boo

Boo hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 55 sekunder genom Max Stavin och gick upp till 0–2. Järna kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Boo dock ryckt åt sig ledningen med 1–5.

Boo hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 1–6 efter 6.34 genom Alexander Myrentorp och gick upp till 1–7 innan Järna svarade.

I periodpausen hade Boo ledningen med 2–8.

Boo fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 14–2. Målen i sista perioden gjordes av Gustav Ragnerstam, Fabian Spjuth, Vincent Andersson, Kalle Beijer, Nils Albertsson och Vincent Olausson.

Boos Kalle Beijer stod för sju poäng, varav två mål, Alexander Myrentorp gjorde tre mål och fyra assist, Nils Albertsson gjorde tre mål och spelade fram till tre mål, Hjalmar Holmström hade fyra assists, Gustav Ragnerstam gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Max Stavin gjorde ett mål och två assist.

Lagens första möte för säsongen vann Boo HC med 2–0.

I nästa omgång har Järna Viggbyholm borta i Hägernäs Ishall, fredag 28 november 19.40. Boo spelar hemma mot Väsby torsdag 27 november 19.45.

Järna–Boo 2–14 (1–5, 1–3, 0–6)

U18 allettan östra herr, Järna Ishall

Första perioden: 0–1 (0.55) Max Stavin (William Talamo), 0–2 (9.50) Nils Albertsson (William Talamo, Max Stavin), 1–2 (11.11) Marcus Söderman (Edvin Blixt, Hugo Englund), 1–3 (11.47) Alexander Myrentorp (Kalle Beijer), 1–4 (12.44) Arsenijs Zaicevs (Gustav Ragnerstam, Hjalmar Holmström), 1–5 (17.57) Nils Albertsson (Kalle Beijer, Alexander Myrentorp).

Andra perioden: 1–6 (26.34) Alexander Myrentorp (Kalle Beijer, Hjalmar Holmström), 1–7 (29.17) Alexander Myrentorp (Nils Albertsson, Kalle Beijer), 2–7 (30.53) Buster Pers (Marcus Söderman), 2–8 (37.50) Kalle Beijer (Nils Albertsson, Alexander Myrentorp).

Tredje perioden: 2–9 (53.04) Nils Albertsson (Alexander Myrentorp, Hjalmar Holmström), 2–10 (53.46) Vincent Andersson (Nils Albertsson), 2–11 (54.14) Vincent Olausson (Arsenijs Zaicevs, Gustav Ragnerstam), 2–12 (54.33) Fabian Spjuth (Max Stavin, Oscar Widman), 2–13 (56.32) Kalle Beijer (Hjalmar Holmström), 2–14 (58.33) Gustav Ragnerstam (Alexander Myrentorp, Kalle Beijer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järna: 0-0-5

Boo: 4-0-1

Nästa match:

Järna: Viggbyholms IK, borta, 28 november

Boo: Väsby IK HK, hemma, 27 november