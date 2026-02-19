Storseger för BIK Karlskoga borta mot IFK Arboga J18

BIK Karlskoga segrade – 10–2 mot IFK Arboga J18

BIK Karlskogas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Adam Skoogh med tre mål för BIK Karlskoga

BIK Karlskoga hade en riktig målfest när man besegrade IFK Arboga J18 borta i Gyllene Balken Arena i U18 regional väst fortsättning vår herr. BIK Karlskoga vann med hela 10–2 (2–1, 4–0, 4–1).

– Karlskoga är både ett och två nummer för stora idag. Vi hade några bra perioder i matchen men får inte dit puckarna. Bara och ladda om för Malung på söndag där det ska vara tre poäng, kommenterade IFK Arboga J18:s lagledare Martin Bernhardsson.

BIK Karlskogas tränare Tim Frölander tyckte till om matchen:

– Idag så kommer vi inte upp i den nivån som vi behöver spela på. Vi spelar alldeles för krångligt med puck och vi håller oss inte till strukturen i spelet utan puck. Skönt att vi ändå får utdelning och kan vinna, men vi har mycket att finslipa på till söndagens match mot Hudiksvall.

Därmed har BIK Karlskoga vunnit fyra matcher i rad i U18 regional väst fortsättning vår herr.

BIK Karlskogas Adam Skoogh tremålsskytt

BIK Karlskoga startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Williham Jonsson och Theo Granfält innan IFK Arboga J18 svarade och gjorde 2–1 genom Hugo Rosenstam.

Även i andra perioden var BIK Karlskoga starkast och gick från 1–2 till 1–6 genom mål av Adam Skoogh, Theo Granfält, Milton Dahlström och William Eriksson.

BIK Karlskoga vann också tredje perioden 1–4 och matchen med hela 10–2.

Adam Skoogh gjorde tre mål för BIK Karlskoga, Axel Söderblom hade tre assists, Olle Andersson hade tre assists, Theo Granfält stod för tre poäng, varav två mål och Milton Dahlström gjorde ett mål och två assist.

För IFK Arboga J18 gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan BIK Karlskoga är på andra plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann BIK Karlskoga med 8–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 22 februari. Då möter IFK Arboga J18 Malung i Malungs Ishall 16.00. BIK Karlskoga tar sig an Hudiksvall hemma 13.00.

IFK Arboga J18–BIK Karlskoga 2–10 (1–2, 0–4, 1–4)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Gyllene Balken Arena

Första perioden: 0–1 (4.08) Williham Jonsson (Wilmer Olmats), 0–2 (5.13) Theo Granfält (Milton Dahlström), 1–2 (18.11) Hugo Rosenstam (Viggo Garman).

Andra perioden: 1–3 (20.43) Adam Skoogh (Olle Andersson, Axel Söderblom), 1–4 (32.05) Theo Granfält (Axel Söderblom, Olle Andersson), 1–5 (33.52) Milton Dahlström (Levi Kristiansson), 1–6 (34.41) William Eriksson (Milton Dahlström, Victor Christofferson).

Tredje perioden: 1–7 (48.12) Ebbe Knutsson (Wilmer Olmats, Williham Jonsson), 2–7 (50.28) Hugo Rosenstam (Melker Juhlin Ulvhag), 2–8 (53.33) Adam Skoogh (Olle Andersson), 2–9 (55.58) Adam Skoogh (Theo Granfält, Axel Söderblom), 2–10 (57.12) Vincent Schill (Albin Melin, Victor Christofferson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Arboga J18: 2-0-3

BIK Karlskoga: 4-1-0

Nästa match:

IFK Arboga J18: Malungs IF, borta, 22 februari 16.00

BIK Karlskoga: Hudiksvalls HC, hemma, 22 februari 13.00