Storseger för Bäcken borta mot Kållered

Bäcken segrade – 8–1 mot Kållered

Melker Gyllenspetz Munro matchvinnare för Bäcken

Andra raka segern för Bäcken

Bäcken hade en riktig målfest när man besegrade Kållered borta i Kållereds Ishall i U18 division 1 syd A. Bäcken vann med hela 8–1 (2–0, 4–1, 2–0).

Kungälv nästa för Bäcken

Bäcken tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Bäcken tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–3 efter 1.19 genom Melvin Mireblom och gick upp till 0–4 innan Kållered svarade.

Innan perioden var över hade Bäcken ryckt åt sig ledningen med 6–1. Bäcken fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Hannes Ekdahl och Ludvig Håkansson.

Bäckens Melvin Mireblom stod för fyra poäng, varav ett mål, Hannes Ekdahl gjorde två mål och ett assist, Helmer Vungi gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Max Rosenkvist hade tre assists.

När lagen senast möttes vann Bäcken HC med 4–1.

Söndag 16 november spelar Kållered borta mot Hanhals J18 12.00 och Bäcken mot Kungälv hemma 13.00 i Marconihallen.

Kållered–Bäcken 1–8 (0–2, 1–4, 0–2)

U18 division 1 syd A, Kållereds Ishall

Första perioden: 0–1 (2.21) Ludvig Håkansson (Helmer Vungi, Max Rosenkvist), 0–2 (12.13) Melker Gyllenspetz Munro (Albin Lindström).

Andra perioden: 0–3 (21.19) Melvin Mireblom (Sten Aronsson, Hannes Ekdahl), 0–4 (21.42) Helmer Vungi (Max Rosenkvist), 1–4 (28.31) Axel Sjölander, 1–5 (33.18) Hannes Ekdahl (Melvin Mireblom, Sten Aronsson), 1–6 (39.16) Helmer Vungi (Melvin Mireblom, Max Rosenkvist).

Tredje perioden: 1–7 (43.24) Ludvig Håkansson, 1–8 (45.15) Hannes Ekdahl (Melvin Mireblom, Victor Hedenfeldt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kållered: 2-0-3

Bäcken: 3-0-2

Nästa match:

Kållered: Hanhals IF, borta, 16 november

Bäcken: Kungälvs IK, hemma, 16 november