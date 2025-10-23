Storseger för Bäcken borta mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Seger för Bäcken med 12–3 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Bäckens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Melvin Mireblom matchvinnare för Bäcken

Bäcken hade en riktig målfest när man besegrade Grästorp/Sörhaga Alingsås borta i Åse & Viste Arena i U18 division 1 syd A. Bäcken vann med hela 12–3 (5–0, 4–1, 3–2).

Segern var Bäckens fjärde på de senaste fem matcherna.

Hanhals J18 nästa för Bäcken

Bäcken spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Bäcken hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 0–6 efter 7.56 genom Melker Gyllenspetz Munro och gick upp till 0–8 innan Grästorp/Sörhaga Alingsås svarade.

I periodpausen hade Bäcken ledningen med 1–9. Bäcken vann också tredje perioden 2–3 och matchen med hela 12–3.

Melker Gyllenspetz Munro gjorde två mål för Bäcken och spelade dessutom fram till två mål och Max Rosenkvist stod för fyra poäng, varav ett mål.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 28 november i Marconihallen.

Grästorp/Sörhaga Alingsås tar sig an Kungälv i nästa match hemma söndag 26 oktober 14.00. Bäcken möter samma dag 19.00 Hanhals J18 borta.

Grästorp/Sörhaga Alingsås–Bäcken 3–12 (0–5, 1–4, 2–3)

U18 division 1 syd A, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (2.52) Ludvig Håkansson (Max Rosenkvist), 0–2 (4.03) Victor Hedenfeldt (Melker Gyllenspetz Munro, Max Rosenkvist), 0–3 (10.43) Ludvig Håkansson (Melker Gyllenspetz Munro), 0–4 (15.18) Melvin Mireblom (Sten Aronsson), 0–5 (15.56) Olle Skartind.

Andra perioden: 0–6 (27.56) Melker Gyllenspetz Munro (Melker Bertilsson, Max Rosenkvist), 0–7 (30.45) Max Nilsson (Sten Aronsson, Melker Bertilsson), 0–8 (33.23) Hannes Ekdahl, 1–8 (39.07) Helge Karlsson (Sigge Munter), 1–9 (39.42) Melker Gyllenspetz Munro.

Tredje perioden: 1–10 (40.36) Max Rosenkvist, 2–10 (45.24) Elvin Berndtson, 3–10 (47.28) Theo Norlander (Helge Karlsson, Thor Andersson), 3–11 (49.14) Hannes Ekdahl (Helmer Vungi, Emil Kollgren), 3–12 (51.31) Melvin Mireblom (Hugo Sidot, Victor Hedenfeldt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorp/Sörhaga Alingsås: 0-0-5

Bäcken: 4-0-1

Nästa match:

Grästorp/Sörhaga Alingsås: Kungälvs IK, hemma, 26 oktober

Bäcken: Hanhals IF, borta, 26 oktober