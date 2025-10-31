Storseger för AIK hemma mot Vimmerby

AIK vann med 8–1 mot Vimmerby

Ludwig Blomstrand med två mål för AIK

Jack York avgjorde för AIK

AIK hade en riktig målfest när man besegrade Vimmerby hemma på Hovet i hockeyallsvenskan. AIK vann med hela 8–1 (2–0, 3–0, 3–1).

Ludwig Blomstrand gjorde två mål för AIK

AIK tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt fyra minuter. Även i andra perioden var AIK starkast och gick från 2–0 till 5–0 genom tre snabba mål i mitten av perioden av Ludwig Blomstrand, Elliot Sigrell och Gustav Sjöqvist. 32 sekunder in i tredje perioden nätade AIK:s Ludwig Blomstrand återigen framspelad av Scott Pooley och Simon Åkerström och ökade ledningen.

5.16 in i perioden slog Elliot Ekefjärd till framspelad av Gustaf Malmkvist och reducerade. Men mer än så orkade Vimmerby inte med.

Efter 6.09 nätade Oscar Nord på pass av Daniel Ljungman och Simon Åkerström och ökade ledningen för AIK.

Daniel Ljungman stod för målet när laget punkterade matchen med ett 8–1-mål med fyra sekunder kvar att spela framspelad av Ludwig Blomstrand och Scott Pooley. 8–1-målet blev matchens sista.

AIK:s Scott Pooley hade tre assists, Ludwig Blomstrand stod för två mål och ett assist och Simon Åkerström hade tre assists.

AIK ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Vimmerby ligger på 13:e plats. Ett fint lyft för AIK som låg på tionde plats så sent som den 1 oktober.

Nästa motstånd för AIK är Troja-Ljungby. Lagen möts onsdag 12 november 19.00 i SP Arena. Vimmerby tar sig an Troja-Ljungby borta söndag 2 november 14.00.

AIK–Vimmerby 8–1 (2–0, 3–0, 3–1)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 1–0 (5.48) William Pethrus (Oliver Tärnström, Christopher Bengtsson), 2–0 (9.36) Jack York (Sid Boije).

Andra perioden: 3–0 (27.45) Ludwig Blomstrand (Simon Åkerström, Scott Pooley), 4–0 (31.04) Elliot Sigrell (Jack York, Christopher Bengtsson), 5–0 (31.24) Gustav Sjöqvist (Borna Kopac).

Tredje perioden: 6–0 (40.32) Ludwig Blomstrand (Scott Pooley, Simon Åkerström), 6–1 (45.16) Elliot Ekefjärd (Gustaf Malmkvist), 7–1 (46.09) Oscar Nord (Daniel Ljungman, Simon Åkerström), 8–1 (59.56) Daniel Ljungman (Ludwig Blomstrand, Scott Pooley).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 2-0-3

Vimmerby: 1-0-4

Nästa match:

AIK: IF Troja-Ljungby, borta, 12 november

Vimmerby: IF Troja-Ljungby, borta, 2 november