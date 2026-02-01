Storförlust för Lidköping – 4–13 mot Kållered SK U18

Kållered SK U18-seger med 13–4 mot Lidköping

Liam Nilsson matchvinnare för Kållered SK U18

Sjunde raka nederlaget för Lidköping

Lidköping hade riktigt stora problem med Kållered SK U18 i U18 division 1 syd A vår och föll tungt på bortaplan med utklassningssiffrorna 4–13 (1–1, 1–6, 2–6).

Kållered SK U18–Lidköping – mål för mål

Leon Mosslund gjorde 1–0 till Kållered SK U18 efter 11.47 på passning från Felix Claesson och Gustav Corneliusson. 1–1 kom efter 16.28 när Erwin Ljungqvist hittade rätt efter förarbete från Gustav Thorén och Henry Beale.

Kållered SK U18 hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–1 efter 4.29 genom Felix Claesson och gick upp till 6–1 innan Lidköping svarade.

I periodpausen hade Kållered SK U18 ledningen med 7–2.

Kållered SK U18 hade övertaget även i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 13–4.

Felix Claesson gjorde två mål för Kållered SK U18 och spelade dessutom fram till tre mål, Liam Nilsson stod för två mål och två assists, Martin Kresac gjorde ett mål och tre målgivande passningar och Elliot Börjesson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Kållered SK U18 har en seger och fyra förluster och 18–30 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lidköping har fem förluster och 12–31 i målskillnad.

Det här betyder att Kållered SK U18 ligger kvar på sjunde plats i tabellen och Lidköping sist, på åttonde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 mars i Ishallen Lidköping.

Nästa motstånd för Lidköping är Hanhals J18. Lagen möts söndag 8 februari 18.45 i Ishallen Lidköping.

Kållered SK U18–Lidköping 13–4 (1–1, 6–1, 6–2)

U18 division 1 syd A vår, Kållereds Ishall

Första perioden: 1–0 (11.47) Leon Mosslund (Felix Claesson, Gustav Corneliusson), 1–1 (16.28) Erwin Ljungqvist (Gustav Thorén, Henry Beale).

Andra perioden: 2–1 (24.29) Felix Claesson (Martin Kresac, Simon Lindgren), 3–1 (26.18) Alec Svensson (Axel Sjölander), 4–1 (28.41) Gustav Corneliusson, 5–1 (33.34) Liam Nilsson (Anton Andersson, Felix Claesson), 6–1 (36.59) Martin Kresac (Felix Claesson, Liam Nilsson), 6–2 (38.10) Karl Axelsson, 7–2 (39.38) Elliot Börjesson (Martin Kresac, Isak De Vrij).

Tredje perioden: 8–2 (41.26) Liam Nilsson (Martin Kresac), 8–3 (41.55) Anton Fredriksson (Karl Axelsson, Oscar Lööf), 8–4 (44.26) Isak Hätting (Oscar Lööf, Anton Fredriksson), 9–4 (45.28) Gustav Bräutigam (Elliot Börjesson), 10–4 (48.05) Isak De Vrij (Gustav Bräutigam, Elliot Börjesson), 11–4 (55.59) Charlie Blomqvist (Simon Lindgren), 12–4 (58.53) Felix Claesson (Liam Nilsson), 13–4 (59.43) Axel Sjölander.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kållered SK U18: 1-1-3

Lidköping: 0-1-4

Nästa match:

Lidköping: Hanhals IF, hemma, 8 februari 18.45