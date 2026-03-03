Storförlust för FOC Farsta IF – 0–8 mot Spånga

Spångas åttonde seger för säsongen

Spånga nu tredje, FOC Farsta IF på nionde plats

Spånga höll nollan

FOC Farsta IF lyckades inte alls matcha Spånga i U18 division 1 östra A fortsättningsserie och föll tungt på bortaplan med utklassningssiffrorna 0–8 (0–0, 0–3, 0–5).

Max Tuomela-Lundberg bakom Spångas avgörande

Den första perioden slutade 0–0.

Spånga stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 5.43.

Spånga fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Leo Elofsson, som gjorde två mål, Morris Herry, Max Tuomela-Lundberg och Lucas Sjökvist.

Leo Elofsson gjorde två mål för Spånga och två målgivande passningar och Viktor Wedin hade tre assists.

För Spånga gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan FOC Farsta IF är på nionde och sista plats.

Lagens första möte för säsongen vann Spånga med 8–2.

Motståndare i sista omgången för FOC Farsta IF är Tullinge U18. Lagen möts söndag 8 mars 18.30 i Farsta Ishall.

Spånga–FOC Farsta IF 8–0 (0–0, 3–0, 5–0)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Stricct Travel Arena

Andra perioden: 1–0 (27.07) Max Tuomela-Lundberg (Viktor Wedin, Leo Elofsson), 2–0 (27.21) Morris Herry (Leo Elofsson), 3–0 (32.50) Arvid Emtfors-Forsgren (Nils Beskow, Felix Deling).

Tredje perioden: 4–0 (45.29) Leo Elofsson (Viktor Wedin, Rocco Tampella), 5–0 (48.01) Lucas Sjökvist (Arvid Emtfors-Forsgren), 6–0 (52.27) Max Tuomela-Lundberg, 7–0 (53.57) Leo Elofsson (Viktor Wedin), 8–0 (59.39) Morris Herry (Nils Beskow, Sigge Boss).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Spånga: 3-0-2

FOC Farsta IF: 1-0-4

Nästa match:

FOC Farsta IF: Tullinge TP HC, hemma, 8 mars 18.30