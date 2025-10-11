Stark vändning till seger för Örnsköldsvik Hockey mot Sollentuna

Örnsköldsvik Hockey segrade – 5–3 mot Sollentuna

Vilmer Grundström med två mål för Örnsköldsvik Hockey

Emil Hälldahl avgjorde för Örnsköldsvik Hockey

Publiken fick se en tredje period där matchen vände i hockeyettan norra mellan Örnsköldsvik Hockey och Sollentuna i Skyttishallen. Bortalaget Sollentuna hade ledningen i början av tredje perioden, med 3–1, men Örnsköldsvik Hockey vände matchen och vann till slut med 5–3.

Vilmer Grundström tvåmålsskytt för Örnsköldsvik Hockey

Ture Edvardsson gjorde 1–0 till Sollentuna efter 6.52 assisterad av Lukas Paulsson. Örnsköldsvik Hockey kvitterade till 1–1 genom William Falkenhäll i andra perioden.

Sollentuna gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, båda målen av Oliver Kempainen. Örnsköldsvik Hockey gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–3 till ledning med 5–3. Grundströms 5–3-mål kom med drygt en minuter kvar av matchen.

Örnsköldsvik Hockeys Vilmer Grundström stod för två mål och två assists och William Falkenhäll gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

För Örnsköldsvik Hockey gör resultatet att laget nu ligger på tolfte plats i tabellen medan Sollentuna är på 15:e plats.

I nästa match möter Örnsköldsvik Hockey Vallentuna hemma och Sollentuna möter Clemensnäs borta. Båda matcherna spelas söndag 12 oktober 14.00.

Örnsköldsvik Hockey–Sollentuna 5–3 (0–1, 1–2, 4–0)

Hockeyettan norra, Skyttishallen

Första perioden: 0–1 (6.52) Ture Edvardsson (Lukas Paulsson).

Andra perioden: 1–1 (28.25) William Falkenhäll (Oliver Timander, Linus Håkansson), 1–2 (35.07) Oliver Kempainen (Ture Edvardsson, Lucas Eriksson), 1–3 (37.04) Oliver Kempainen (Lukas Paulsson).

Tredje perioden: 2–3 (40.19) Vilmer Grundström (William Falkenhäll, Oliver Timander), 3–3 (49.35) Tobias Oskarsson (Vilmer Grundström, Elias Hallin), 4–3 (55.28) Emil Hälldahl (Vilmer Grundström), 5–3 (58.58) Vilmer Grundström (William Falkenhäll).

Nästa match:

Örnsköldsvik Hockey: Vallentuna Hockey, hemma, 12 oktober

Sollentuna: Clemensnäs HC, borta, 12 oktober