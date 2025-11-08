Stark vändning till seger för Lycksele SK U18 mot Brooklyn Tigers UHF U18

Seger för Lycksele SK U18 med 10–7 mot Brooklyn Tigers UHF U18

Albin Dahlberg avgjorde för Lycksele SK U18

Andra raka segern för Lycksele SK U18

Publiken fick se en tredje period där matchen vände i U18 division 1 norra A herr mellan Lycksele SK U18 och Brooklyn Tigers UHF U18 i Swoosh Arena. Bortalaget Brooklyn Tigers UHF U18 hade ledningen i början av tredje perioden, med 6–4, men Lycksele SK U18 vände matchen och vann till slut med 10–7.

Lycksele SK U18–Brooklyn Tigers UHF U18 – mål för mål

Första perioden var jämn. Brooklyn Tigers UHF U18 inledde bäst och tog ledningen genom Emil Riihinen Ahlbäck efter 8.14, men Lycksele SK U18 kvitterade genom Molle Munter efter 13.45. I andra perioden var det Brooklyn Tigers UHF U18 som dominerade. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 4–6.

Lycksele SK U18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.23 genom Eliaz Stenvall Holmlund och gick upp till 9–6 innan Brooklyn Tigers UHF U18 svarade.

10–7 blev det till slut för Lycksele SK U18.

Lycksele SK U18:s Albin Dahlberg stod för tre mål och två assists, Elias Aljowi hade fem assists, Eliaz Stenvall Holmlund gjorde tre mål och ett målgivande pass och Wilmer Wännberg hade tre assists. Emil Riihinen Ahlbäck gjorde två mål och spelade fram till ett mål och Hugo Hjelm gjorde ett mål och två assist för Brooklyn Tigers UHF U18.

Det här betyder att Lycksele SK U18 ligger på nionde plats i tabellen och Brooklyn Tigers UHF U18 är på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann Brooklyn Tigers UHF med 6–5 efter förlängningsspel .

Nästa motstånd för Lycksele SK U18 är Brooklyn Tigers HF U18. Lagen möts söndag 9 november 14.00 i Swoosh Arena. Brooklyn Tigers UHF U18 tar sig an Brooklyn Tigers HF U18 hemma tisdag 11 november 19.30.

Lycksele SK U18–Brooklyn Tigers UHF U18 10–7 (1–1, 3–5, 6–1)

U18 division 1 norra A herr, Swoosh Arena

Första perioden: 0–1 (8.14) Emil Riihinen Ahlbäck (Eric Keisu Blomstedt), 1–1 (13.45) Molle Munter (Wilmer Wännberg, Fabian Vernersson).

Andra perioden: 1–2 (25.07) Hugo Hjelm (Emil Riihinen Ahlbäck, Lowe Englund), 1–3 (26.03) Rasmus Wuopio (Max Lindmark, Alfred Söderholm), 1–4 (26.33) Eric Keisu Blomstedt (Hugo Hjelm), 1–5 (28.47) Arvin Toshang (David Blanck), 2–5 (32.54) Eliaz Stenvall Holmlund (Albin Dahlberg, Elias Aljowi), 2–6 (33.00) Elis Lundborg, 3–6 (34.13) Albin Dahlberg (Vidar Högberg, Elias Aljowi), 4–6 (36.47) Albin Dahlberg (Eliaz Stenvall Holmlund, Elias Aljowi).

Tredje perioden: 5–6 (40.23) Eliaz Stenvall Holmlund (Elias Aljowi, Albin Dahlberg), 6–6 (50.00) Eliaz Stenvall Holmlund (Felix Wennerlund, Elias Aljowi), 7–6 (50.40) Fabian Vernersson (Wilmer Wännberg), 8–6 (53.14) Albin Dahlberg, 9–6 (53.27) Vidar Högberg (Gabriel Bjuhr), 9–7 (55.18) Emil Riihinen Ahlbäck (Hugo Hjelm, Lowe Englund), 10–7 (58.00) Felix Wennerlund (Pontus Löfgren, Wilmer Wännberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lycksele SK U18: 2-0-3

Brooklyn Tigers UHF U18: 2-0-3

Nästa match:

Lycksele SK U18: Brooklyn Tigers HF, hemma, 9 november

Brooklyn Tigers UHF U18: Brooklyn Tigers HF, hemma, 11 november