Stark vändning till seger för Hammarby J20 mot Segeltorp

Hammarby J20 vann med 5–4 mot Segeltorp

Milian Claeson tvåmålsskytt för Hammarby J20

William Sannebro avgjorde för Hammarby J20

Publiken fick se en tredje period där matchen vände i U20 Div 1 östra B herr mellan Hammarby J20 och Segeltorp i Kärrtorps IP. Bortalaget Segeltorp hade ledningen i början av tredje perioden, med 4–2, men Hammarby J20 vände matchen och vann till slut med 5–4.

Milian Claeson med två mål för Hammarby J20

Hammarby J20 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Milian Claeson innan Segeltorp svarade och gjorde 2–1 genom Linus Lundqvist. Segeltorp vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–1 till 2–4 i andra perioden inom bara 5.44. Men Hammarby J20 vände matchen på nytt i tredje perioden och gick från 2–4 till 5–4. Hammarby J20:s mål gjordes av William Sannebro, Albin Windestam och Aeneas Viguier. Sannebros 5–4-mål kom med knappt elva minuter kvar av matchen.

Segeltorps Olle Malmkvist stod för tre poäng, varav två mål.

Segeltorp har startat svagt och har bara tre poäng efter fyra spelade matcher. Hammarby J20 har sex poäng.

Lagen spelar mot varandra igen den 22 november i Segeltorpshallen.

Lördag 8 november 17.30 spelar Hammarby J20 borta mot Brinken. Segeltorp möter Spånga IS U20 borta i Stricct Travel Arena måndag 3 november 20.30.

Hammarby J20–Segeltorp 5–4 (2–1, 0–3, 3–0)

U20 Div 1 östra B herr, Kärrtorps IP

Första perioden: 1–0 (4.22) Milian Claeson (Folke Allard, Linus Kjellgren), 2–0 (15.55) Milian Claeson (Folke Allard), 2–1 (18.40) Linus Lundqvist (Nils Frostenson, Elis Westerlund).

Andra perioden: 2–2 (30.38) Olle Malmkvist (Jacob Gregestam, Tihon Brauer), 2–3 (35.36) Olle Malmkvist, 2–4 (36.22) Liam Bergman (Olle Malmkvist).

Tredje perioden: 3–4 (40.09) Aeneas Viguier, 4–4 (45.19) Albin Windestam (Linus Kjellgren), 5–4 (49.18) William Sannebro (Aeneas Viguier, Pierre Lindström).

Nästa match:

Hammarby J20: Brinkens IF, borta, 8 november

Segeltorp: Spånga IS IK, borta, 3 november