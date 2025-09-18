Stark sista period avgjorde för Troja-Ljungby J18 hemma mot Tingsryd

Seger för Troja-Ljungby J18 med 3–2 mot Tingsryd

Valter Elisson tvåmålsskytt för Troja-Ljungby J18

Albin Wilhelmsson avgjorde för Troja-Ljungby J18

En jämn match mellan hemmalaget Troja-Ljungby J18 och gästande Tingsryd avgjordes först i tredje perioden. Där var Troja-Ljungby J18 starkare och vann matchen i U18 regional syd herr med 3–2 (0–0, 2–2, 1–0).

Det var första segern för Troja-Ljungby J18. I premiären förlorade laget med 0–4 mot Rögle .

Valter Elisson med två mål för Troja-Ljungby J18

Den första perioden slutade 0–0. Det var först 8.19 in i andra perioden som Tingsryd tog ledningen genom Eddie Paulsson framspelad av Carl Rasmusson.

Efter 11.03 i andra perioden slog Melvin Nilsson till, framspelad av Erik Alm och gjorde 0–2.

Troja-Ljungby J18:s Valter Elisson gjorde 1–2 efter 11.21 på pass av Adam Räsänen och Max Terne.

Valter Elisson gjorde dessutom 2–2 efter 16.00 på pass av Adam Larsson och Philip Einarsson.

1.05 in i tredje perioden nätade Troja-Ljungby J18:s Albin Wilhelmsson framspelad av Alvar Wass och Carl De Wall och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Söndag 21 september möter Troja-Ljungby J18 Oskarshamn borta 12.00 och Tingsryd möter Rögle hemma 14.00.

Troja-Ljungby J18–Tingsryd 3–2 (0–0, 2–2, 1–0)

U18 regional syd herr, Ljungby B-hall

Andra perioden: 0–1 (28.19) Eddie Paulsson (Carl Rasmusson), 0–2 (31.03) Melvin Nilsson (Erik Alm), 1–2 (31.21) Valter Elisson (Adam Räsänen, Max Terne), 2–2 (36.00) Valter Elisson (Adam Larsson, Philip Einarsson).

Tredje perioden: 3–2 (41.05) Albin Wilhelmsson (Alvar Wass, Carl De Wall).

Nästa match:

Troja-Ljungby J18: IK Oskarshamn, borta, 21 september

Tingsryd: Rögle BK, hemma, 21 september