Stark sista period avgjorde för Tranås hemma mot Mjölby

Tranås vann med 3–2 mot Mjölby

Lukas Isaksson avgjorde för Tranås

Tredje raka segern för Tranås

En jämn match mellan hemmalaget Tranås och gästande Mjölby avgjordes först i tredje perioden. Där var Tranås starkare och vann matchen i hockeyettan södra med 3–2 (1–0, 1–2, 1–0).

Tranås–Mjölby – mål för mål

Tranås tog ledningen efter 7.03 genom Viktor Nilsson-Westlund framspelad av Daniel Takkunen och Pontus Eklöf. Tranås gjorde 2–0 genom Pontus Eklöf efter 1.07 i andra perioden.

Mjölby reducerade och kvitterade till 2–2 genom Adam Lundqvist och David Lindholm. 15.04 in i tredje perioden slog Lukas Isaksson till på pass av Pontus Eklöf och avgjorde matchen. 3–2-målet blev matchens sista.

Pontus Eklöf gjorde ett mål för Tranås och spelade dessutom fram till två mål.

Det här var Tranås andra uddamålsseger den här säsongen.

För Tranås gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen medan Mjölby är på 16:e plats.

Den 1 november tar lagen sig an varandra igen, då i ProTrain Arena.

Nästa motstånd för Tranås är Karlskrona. Lagen möts lördag 11 oktober 16.00 i NKT Arena. Mjölby tar sig an Mariestad hemma onsdag 8 oktober 19.00.

Tranås–Mjölby 3–2 (1–0, 1–2, 1–0)

Hockeyettan södra, Stiga Arena

Första perioden: 1–0 (7.03) Viktor Nilsson-Westlund (Daniel Takkunen, Pontus Eklöf).

Andra perioden: 2–0 (21.07) Pontus Eklöf (Kalvyn Watson), 2–1 (22.51) Adam Lundqvist (Edvin Lundqvist, William Strand), 2–2 (31.26) David Lindholm (William Lagerqvist, Adam Lindblad).

Tredje perioden: 3–2 (55.04) Lukas Isaksson (Pontus Eklöf).

Nästa match:

Tranås: Karlskrona HK, borta, 11 oktober

Mjölby: Mariestad BoIS HC, hemma, 8 oktober