Stark sista period avgjorde för Timrå IK hemma mot Djurgården

Timrå IK vann med 2–1 mot Djurgården

Erik Walli Walterholm avgjorde för Timrå IK

Tredje raka segern för Timrå IK

En jämn match mellan hemmalaget Timrå IK och gästande Djurgården avgjordes först i tredje perioden. Där var Timrå IK starkare och vann matchen i SHL med 2–1 (1–0, 0–1, 1–0).

Luleå nästa för Timrå IK

Timrå IK började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.21 slog Alfons Freij till efter förarbete från Linus Eriksson och Eddie Genborg.

Efter 19.19 i andra perioden nätade Victor Eklund på pass av Jesper Pettersson och Viggo Björck och kvitterade för Djurgården.

7.42 in i tredje perioden slog Erik Walli Walterholm till framspelad av Eddie Genborg och Jonathan Dahlén och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 2–1.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Timrå IK med 14–11 och Djurgården med 12–11 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Timrå IK ligger på åttonde plats medan Djurgården har tiondeplatsen.

På torsdag 26 februari 19.00 spelar Timrå IK borta mot Luleå och Djurgården hemma mot HV 71.

Timrå IK–Djurgården 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

SHL, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (3.21) Alfons Freij (Linus Eriksson, Eddie Genborg).

Andra perioden: 1–1 (39.19) Victor Eklund (Jesper Pettersson, Viggo Björck).

Tredje perioden: 2–1 (47.42) Erik Walli Walterholm (Eddie Genborg, Jonathan Dahlén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 3-0-2

Djurgården: 3-0-2

Nästa match:

Timrå IK: Luleå HF, borta, 26 februari 19.00

Djurgården: HV 71, hemma, 26 februari 19.00