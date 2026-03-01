Stark sista period avgjorde för Täby hemma mot Mora

Täby vann med 3–2 mot Mora

Jonathan Kucera avgjorde för Täby

Luleå U18 nästa motstånd för Täby

En jämn match mellan hemmalaget Täby och gästande Mora avgjordes först i tredje perioden. Där var Täby starkare och vann matchen i U18 Nationell norra med 3–2 (0–1, 2–1, 1–0).

Täby–Mora – mål för mål

Mora tog ledningen efter tio minuter genom Patric Hellström på passning från William Fällström.

Vincent Bäckdahl och Daniel Kazimov gjorde att Täby vände till underläget till ledning med 2–1.

Mora kvitterade till 2–2 genom Albin Dahlqvist i andra perioden.

Redan efter 2.31 i tredje perioden tog Täby ledningen genom Jonathan Kucera. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Täby har två segrar och tre förluster och 14–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mora har tre vinster och två förluster och 13–11 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Mora med 6–2.

Lördag 7 mars spelar Täby hemma mot Luleå U18 14.40 och Mora mot Almtuna borta 15.15 i Upplandsbilforum Arena.

Täby–Mora 3–2 (0–1, 2–1, 1–0)

U18 Nationell norra, Tibble Ishall

Första perioden: 0–1 (10.38) Patric Hellström (William Fällström).

Andra perioden: 1–1 (34.39) Vincent Bäckdahl (Alfred Lindberg, Bennet Liess), 2–1 (37.15) Daniel Kazimov (Markus Malmgren, Tim Münger), 2–2 (38.47) Albin Dahlqvist (Sebastian Taliga, Sebastian Nilsson).

Tredje perioden: 3–2 (42.31) Jonathan Kucera.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Täby: 2-1-2

Mora: 3-1-1

Nästa match:

Täby: Luleå HF, hemma, 7 mars 14.40

Mora: Almtuna IS, borta, 7 mars 15.15