Stark sista period avgjorde för Malmö borta mot Timrå IK

Malmö vann med 3–2 mot Timrå IK

Malmös sjunde seger på de senaste nio matcherna

Carl Persson avgjorde för Malmö

En jämn match mellan hemmalaget Timrå IK och gästande Malmö avgjordes först i tredje perioden. Där var Malmö starkare och vann matchen i SHL med 3–2 (2–1, 0–1, 1–0).

Carl Persson blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål med bara 24 sekunder kvar av slutperioden.

Segern var Malmös sjunde på de senaste nio matcherna.

Timrå IK–Malmö – mål för mål

Timrå IK tog ledningen i första perioden genom Didrik Strömberg.

Topi Niemelä och Robin Salo låg sen bakom vändningen till 1–2 för Malmö.

Efter 10.18 i andra perioden nätade Emil Pettersson på pass av Eddie Genborg och Jonathan Dahlén och kvitterade för Timrå IK.

Men Carl Persson stod för målet när Malmö avgjorde matchen med 24 sekunder kvar att spela på pass av Janne Kuokkanen och Lauri Pajuniemi.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Timrå IK på sjunde plats och Malmö på femte plats.

I nästa match möter Timrå IK Skellefteå AIK borta och Malmö möter Luleå borta. Båda matcherna spelas torsdag 29 januari 19.00.

Timrå IK–Malmö 2–3 (1–2, 1–0, 0–1)

SHL, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (7.48) Didrik Strömberg (Magnus Pääjärvi, Sebastian Hartmann), 1–1 (12.55) Robin Salo (Petter Vesterheim, Robin Hanzl), 1–2 (19.59) Topi Niemelä (Lauri Pajuniemi, Eemil Viro).

Andra perioden: 2–2 (30.18) Emil Pettersson (Eddie Genborg, Jonathan Dahlén).

Tredje perioden: 2–3 (59.36) Carl Persson (Janne Kuokkanen, Lauri Pajuniemi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 2-0-3

Malmö: 3-0-2

Nästa match:

Timrå IK: Skellefteå AIK, borta, 29 januari 19.00

Malmö: Luleå HF, borta, 29 januari 19.00