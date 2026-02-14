Stark sista period avgjorde för Linköping HC U18 hemma mot Örebro Hockey U18

Linköping HC U18 segrade – 3–2 mot Örebro Hockey U18

Vincent Näsström avgjorde för Linköping HC U18

Andra raka segern för Linköping HC U18

En jämn match mellan hemmalaget Linköping HC U18 och gästande Örebro Hockey U18 avgjordes först i tredje perioden. Där var Linköping HC U18 starkare och vann matchen i U18 Nationell södra herr med 3–2 (0–0, 2–2, 1–0).

Linköping HC U18–Örebro Hockey U18 – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Efter 37 sekunder i andra perioden gjorde Linköping HC U18 1–0 genom Ture Holmér.

Milo Spelkvist och William Aaram Olsen såg till att Örebro Hockey U18 vände till ledning med 1–2.

Linköping HC U18 kvitterade till 2–2 genom Felix Mattsson.

12.33 in i tredje perioden slog Vincent Näsström till och avgjorde matchen. 3–2-målet blev matchens sista.

När lagen senast möttes vann Örebro Hockey med 3–2 efter straffar.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 15 februari. Då möter Linköping HC U18 SSK U18 i Stångebro Ishall 15.30. Örebro Hockey U18 tar sig an HV 71 borta 12.00.

Linköping HC U18–Örebro Hockey U18 3–2 (0–0, 2–2, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Stångebro Ishall

Andra perioden: 1–0 (20.37) Ture Holmér, 1–1 (23.08) Milo Spelkvist (William Aaram Olsen), 1–2 (27.09) William Aaram Olsen (Lucas Roynezon, Milo Spelkvist), 2–2 (31.05) Felix Mattsson (Lucas Toumeh, Eric Sevallius).

Tredje perioden: 3–2 (52.33) Vincent Näsström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping HC U18: 2-1-2

Örebro Hockey U18: 4-0-1

Nästa match:

Linköping HC U18: Södertälje SK, hemma, 15 februari 15.30

Örebro Hockey U18: HV 71, borta, 15 februari 12.00