Stark sista period avgjorde för Kållered hemma mot Mölndal

Kållered vann med 2–1 mot Mölndal

Kållereds femte seger på de senaste fem matcherna

Leo Dal Pozzo matchvinnare för Kållered

En jämn match mellan hemmalaget Kållered och gästande Mölndal avgjordes först i tredje perioden. Där var Kållered starkare och vann matchen i U20 division 1 A syd herr med 2–1 (1–0, 0–1, 1–0).

Efter fyra segrar i rad för Mölndal tog det stopp. Kållered tog i stället femte segern i rad.

Hovås nästa för Kållered

Kållered tog ledningen efter 14 minuter genom Isak De Vrij framspelad av Vladyslav Svirchevskyi. Målet var Isak De Vrijs femte i U20 division 1 A syd herr.

Hampus Pedersen kvitterade för Mölndal tidigt i andra perioden assisterad av John Lindberg Segerholm. 9.22 in i tredje perioden nätade Kållereds Leo Dal Pozzo på pass av Leon Mosslund och Elliot Börjesson och avgjorde matchen. 2–1-målet blev matchens sista.

Det här var Kållereds andra uddamålsseger den här säsongen.

Det här betyder att Kållered nu ligger på första plats i tabellen och Mölndal är på tredje plats.

Lagen möts igen 8 november i Åby Ishall.

Kållered tar sig an Hovås i nästa match borta tisdag 7 oktober 20.00. Mölndal möter Hisingen hemma onsdag 8 oktober 19.35.

Kållered–Mölndal 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

U20 division 1 A syd herr, Kållereds Ishall

Första perioden: 1–0 (14.17) Isak De Vrij (Vladyslav Svirchevskyi).

Andra perioden: 1–1 (22.06) Hampus Pedersen (John Lindberg Segerholm).

Tredje perioden: 2–1 (49.22) Leo Dal Pozzo (Leon Mosslund, Elliot Börjesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kållered: 5-0-0

Mölndal: 4-0-1

Nästa match:

Kållered: Hovås HC, borta, 7 oktober

Mölndal: Hisingens IK, hemma, 8 oktober