Stark sista period avgjorde för Kållered hemma mot Mölndal
- Kållered vann med 2–1 mot Mölndal
- Kållereds femte seger på de senaste fem matcherna
- Leo Dal Pozzo matchvinnare för Kållered
En jämn match mellan hemmalaget Kållered och gästande Mölndal avgjordes först i tredje perioden. Där var Kållered starkare och vann matchen i U20 division 1 A syd herr med 2–1 (1–0, 0–1, 1–0).
Efter fyra segrar i rad för Mölndal tog det stopp. Kållered tog i stället femte segern i rad.
Hovås nästa för Kållered
Kållered tog ledningen efter 14 minuter genom Isak De Vrij framspelad av Vladyslav Svirchevskyi. Målet var Isak De Vrijs femte i U20 division 1 A syd herr.
Hampus Pedersen kvitterade för Mölndal tidigt i andra perioden assisterad av John Lindberg Segerholm. 9.22 in i tredje perioden nätade Kållereds Leo Dal Pozzo på pass av Leon Mosslund och Elliot Börjesson och avgjorde matchen. 2–1-målet blev matchens sista.
Det här var Kållereds andra uddamålsseger den här säsongen.
Det här betyder att Kållered nu ligger på första plats i tabellen och Mölndal är på tredje plats.
Lagen möts igen 8 november i Åby Ishall.
Kållered tar sig an Hovås i nästa match borta tisdag 7 oktober 20.00. Mölndal möter Hisingen hemma onsdag 8 oktober 19.35.
Kållered–Mölndal 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)
U20 division 1 A syd herr, Kållereds Ishall
Första perioden: 1–0 (14.17) Isak De Vrij (Vladyslav Svirchevskyi).
Andra perioden: 1–1 (22.06) Hampus Pedersen (John Lindberg Segerholm).
Tredje perioden: 2–1 (49.22) Leo Dal Pozzo (Leon Mosslund, Elliot Börjesson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Kållered: 5-0-0
Mölndal: 4-0-1
Nästa match:
Kållered: Hovås HC, borta, 7 oktober
Mölndal: Hisingens IK, hemma, 8 oktober
