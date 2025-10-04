Prenumerera

Logga in

Stark sista period avgjorde för Kållered hemma mot Mölndal

Author image
Hockeysverige
Skribent

Följ HockeySverige på

Google news

  • Kållered vann med 2–1 mot Mölndal

  • Kållereds femte seger på de senaste fem matcherna

  • Leo Dal Pozzo matchvinnare för Kållered

En jämn match mellan hemmalaget Kållered och gästande Mölndal avgjordes först i tredje perioden. Där var Kållered starkare och vann matchen i U20 division 1 A syd herr med 2–1 (1–0, 0–1, 1–0).

Efter fyra segrar i rad för Mölndal tog det stopp. Kållered tog i stället femte segern i rad.

Hovås nästa för Kållered

Kållered tog ledningen efter 14 minuter genom Isak De Vrij framspelad av Vladyslav Svirchevskyi. Målet var Isak De Vrijs femte i U20 division 1 A syd herr.

Hampus Pedersen kvitterade för Mölndal tidigt i andra perioden assisterad av John Lindberg Segerholm. 9.22 in i tredje perioden nätade Kållereds Leo Dal Pozzo på pass av Leon Mosslund och Elliot Börjesson och avgjorde matchen. 2–1-målet blev matchens sista.

Det här var Kållereds andra uddamålsseger den här säsongen.

Det här betyder att Kållered nu ligger på första plats i tabellen och Mölndal är på tredje plats.

Lagen möts igen 8 november i Åby Ishall.

Kållered tar sig an Hovås i nästa match borta tisdag 7 oktober 20.00. Mölndal möter Hisingen hemma onsdag 8 oktober 19.35.

Kållered–Mölndal 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

U20 division 1 A syd herr, Kållereds Ishall

Första perioden: 1–0 (14.17) Isak De Vrij (Vladyslav Svirchevskyi).

Andra perioden: 1–1 (22.06) Hampus Pedersen (John Lindberg Segerholm).

Tredje perioden: 2–1 (49.22) Leo Dal Pozzo (Leon Mosslund, Elliot Börjesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kållered: 5-0-0

Mölndal: 4-0-1

Nästa match:

Kållered: Hovås HC, borta, 7 oktober

Mölndal: Hisingens IK, hemma, 8 oktober

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen