Stark sista period avgjorde för Columbus hemma mot Tampa Bay

Columbus vann med 3–2 mot Tampa Bay

Kirill Martjenko matchvinnare för Columbus

Tredje förlusten i följd för Tampa Bay

En jämn match mellan hemmalaget Columbus och gästande Tampa Bay avgjordes först i tredje perioden. Där var Columbus starkare och vann matchen i NHL med 3–2 (1–2, 1–0, 1–0).

Dallas nästa för Columbus

Columbus tog ledningen i början av första perioden genom Kent Johnson.

Därefter fixade Tampa Bays Ryan McDonagh och Anthony Cirelli att laget vände underläge till ledning med 1–2. Efter 13.59 i andra perioden slog Damon Severson till på pass av Mathieu Olivier och Charlie Coyle och kvitterade för Columbus. Efter 1.15 i tredje perioden tog laget ledningen genom Kirill Martjenko på pass av Dmitrij Voronkov och Zach Werenski. 3–2-målet blev matchens sista. Målet var Kirill Martjenkos femte i NHL.

Columbus har två segrar och tre förluster och 14–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tampa Bay har en vinst och fyra förluster och 12–16 i målskillnad. Förlusten var Tampa Bays fjärde uddamålsförlust.

I nästa match möter Columbus Dallas borta på onsdag 22 oktober 02.00. Tampa Bay möter Chicago fredag 24 oktober 00.45 hemma.

Columbus–Tampa Bay 3–2 (1–2, 1–0, 1–0)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 1–0 (4.58) Kent Johnson (Boone Jenner, Adam Fantilli), 1–1 (12.42) Ryan McDonagh (Pontus Holmberg, Erik Cernak), 1–2 (16.22) Anthony Cirelli (Jake Guentzel, Victor Hedman).

Andra perioden: 2–2 (33.59) Damon Severson (Mathieu Olivier, Charlie Coyle).

Tredje perioden: 3–2 (41.15) Kirill Martjenko (Dmitrij Voronkov, Zach Werenski).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 2-0-3

Tampa Bay: 1-2-2

Nästa match:

Columbus: Dallas Stars, borta, 22 oktober

Tampa Bay: Chicago Blackhawks, hemma, 24 oktober