Stark seger för Vegas i toppmatchen mot Detroit

Vegas segrade – 4–3 efter förlängning

Tomas Hertl avgjorde för Vegas

Tre mål för Vegas utan svar

Två topplag möttes i NHL under torsdagen när Detroit tog emot serieledande Vegas. Vegas vann matchen med 4–3 (1–3, 0–0, 2–0, 1–0) efter förlängning.

Tomas Hertl stod för Vegas avgörande mål 2.11 in i förlängningen.

Minnesota nästa för Vegas

Vegas tog ledningen i början av första perioden genom Reilly Smith.

Detroit vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i matchen.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

11.37 in i tredje perioden nätade Vegas Ivan Barbasjev på pass av Rasmus Andersson och Noah Hanifin och reducerade. Efter 16.36 slog Mitch Marner till framspelad av Tomas Hertl och Shea Theodore och kvitterade för Vegas.

Stor matchhjälte för Vegas 2.11 in i förlängningen blev Tomas Hertl med det avgörande förlängningsmålet.

Säsongens första möte lagen emellan vann Vegas med 1–0.

Lördag 7 mars spelar Detroit hemma mot Florida 01.00 och Vegas mot Minnesota hemma 04.00 i T-Mobile Arena.

Detroit–Vegas 3–4 (3–1, 0–0, 0–2, 0–1)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 0–1 (1.50) Reilly Smith (Mitch Marner, Pavel Dorofejev), 1–1 (5.58) Emmitt Finnie (Moritz Seider, Simon Edvinsson), 2–1 (15.15) Simon Edvinsson (Andrew Copp, Alex DeBrincat), 3–1 (16.14) Alex DeBrincat (Lucas Raymond, Axel Sandin Pellikka).

Tredje perioden: 3–2 (51.37) Ivan Barbasjev (Rasmus Andersson, Noah Hanifin), 3–3 (56.36) Mitch Marner (Tomas Hertl, Shea Theodore).

Förlängning: 3–4 (62.11) Tomas Hertl.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 2-1-2

Vegas: 2-0-3

Nästa match:

Detroit: Florida Panthers, hemma, 7 mars 01.00

Vegas: Minnesota Wild, hemma, 7 mars 04.00