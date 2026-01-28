Stark seger för Växjö mot Frölunda

Växjö-seger med 3–2 mot Frölunda

Simon Sejc avgjorde för Växjö

Andra raka segern för Växjö

Två topplag möttes i U18 Nationell södra herr på onsdagen. Och det slutade med seger för Växjö, som besegrade Frölunda hemma med 3–2 (1–1, 0–0, 2–1) i den tidiga seriefinalen.

Det här ger dock inga förändringar i tabellen. Växjö ligger kvar på andra plats i tabellen och Frölunda är i fortsatt serieledning. Lagen har nu lika många poäng.

Simon Sejc blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 18.45 in i tredje perioden.

SSK U18 nästa för Växjö

Wiggo Forsberg gav Frölunda ledningen efter 11.27 assisterad av Axel Järnstedt och Gustav Gäbel. 1–1 kom efter 15.21 genom Kalle Broberg framspelad av Simon Sejc och Tage Danielsson.

Andra perioden blev mållös.

Växjö gjorde 2–1 genom Josef Krantz efter 7.31 i tredje perioden.

Frölunda kvitterade till 2–2 genom Wiggo Forsberg med 1.30 kvar att spela av perioden.

Växjö kunde dock avgöra till 3–2 med 1.15 kvar av matchen genom Simon Sejc.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Lördag 31 januari möter Växjö SSK U18 borta 15.30 och Frölunda möter Örebro Hockey U18 borta 13.30.

Växjö–Frölunda 3–2 (1–1, 0–0, 2–1)

U18 Nationell södra herr, Växjö Ishall

Första perioden: 0–1 (11.27) Wiggo Forsberg (Axel Järnstedt, Gustav Gäbel), 1–1 (15.21) Kalle Broberg (Simon Sejc, Tage Danielsson).

Tredje perioden: 2–1 (47.31) Josef Krantz (Vincent Bengtsson, Vide Holmberg), 2–2 (58.30) Wiggo Forsberg (Olle Zetterstedt, Charlie Kalldin), 3–2 (58.45) Simon Sejc (William Axberg, Ricky Helte).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 3-1-1

Frölunda: 2-1-2

Nästa match:

Växjö: Södertälje SK, borta, 31 januari 15.30

Frölunda: Örebro HK, borta, 31 januari 13.30