Stark seger för Västervik i toppmatchen mot Vita Hästen J20

Västervik vann med 1–0 mot Vita Hästen J20

Västerviks tionde seger på de senaste tio matcherna

14:e raka segern för Västervik

Det var två topplag som möttes i U20 division 1 C syd herr på lördagen. Och det slutade med seger för bortalaget Västervik, som besegrade Vita Hästen J20 med 1–0 (1–0, 0–0, 0–0) i seriefinalen.

Västerviks tränare Gabriel Remelin tyckte så här om matchen:

– Grymt skönt, en sådan jävla laginsats där vi kanske inte spelar vårt bästa försvarsspel men med en mur där bak (Tyler) och ett jäkla uppoffrande spel leder till segern idag.

Segermålet för Västervik stod Sebastian Axelsson för 18.49 in i första perioden.

Sebastian Axelsson blev matchvinnare

Vita Hästen J20 har tre vinster och två förluster och 26–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Västervik har fem vinster och 43–6 i målskillnad. Det här var Vita Hästen J20:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Västerviks tredje uddamålsseger.

Resultaten i sista omgången innebär att Vita Hästen J20 slutar på andra plats och Västervik på första plats.

Lagens första möte för säsongen vann Västerviks IK med 2–1 efter förlängning .

Vita Hästen J20–Västervik 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)

U20 division 1 C syd herr, Himmelstalundshallen

Första perioden: 0–1 (18.49) Sebastian Axelsson (Theo Månsson, Filip Westerberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen J20: 3-0-2

Västervik: 5-0-0