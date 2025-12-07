Stark seger för Troja-Ljungby U18 i toppmatchen mot Olofström

Det var två topplag som möttes i U18 regional syd fortsättning herr på söndagen. Och det slutade med seger för bortalaget Troja-Ljungby U18, som besegrade Olofström med 2–1 (2–0, 0–1, 0–0).

Troja-Ljungby U18 tog därmed fjärde raka seger mot just Olofström.

Segern var Troja-Ljungby U18:s sjunde på de senaste åtta matcherna.

Olofström–Troja-Ljungby U18 – mål för mål

Michael Hadnagy gav Troja-Ljungby U18 ledningen efter 12.18 på pass av Arvid Olihn och Valter Elisson.

Laget gjorde 0–2 efter 18.58 när Elis Räsänen slog till framspelad av Alvar Wass.

Efter 6.30 i andra perioden nätade Yehor Polishchuk framspelad av Anton Lund och Gunnar Westerlind och reducerade åt Olofström.

I tredje perioden höll Troja-Ljungby U18 i sin 2–1-ledning och vann.

Det här var Troja-Ljungby U18:s femte uddamålsseger.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IF Troja-Ljungby vunnit.

Olofström–Troja-Ljungby U18 1–2 (0–2, 1–0, 0–0)

U18 regional syd fortsättning herr, Stålhallen

Första perioden: 0–1 (12.18) Michael Hadnagy (Arvid Olihn, Valter Elisson), 0–2 (18.58) Elis Räsänen (Alvar Wass).

Andra perioden: 1–2 (26.30) Yehor Polishchuk (Anton Lund, Gunnar Westerlind).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 3-0-2

Troja-Ljungby U18: 4-0-1