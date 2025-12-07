Stark seger för Troja-Ljungby U18 i toppmatchen mot Olofström
- Seger för Troja-Ljungby U18 med 2–1 mot Olofström
- Troja-Ljungby U18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna
- Elis Räsänen matchvinnare för Troja-Ljungby U18
Det var två topplag som möttes i U18 regional syd fortsättning herr på söndagen. Och det slutade med seger för bortalaget Troja-Ljungby U18, som besegrade Olofström med 2–1 (2–0, 0–1, 0–0).
Troja-Ljungby U18 tog därmed fjärde raka seger mot just Olofström.
Segern var Troja-Ljungby U18:s sjunde på de senaste åtta matcherna.
Olofström–Troja-Ljungby U18 – mål för mål
Michael Hadnagy gav Troja-Ljungby U18 ledningen efter 12.18 på pass av Arvid Olihn och Valter Elisson.
Laget gjorde 0–2 efter 18.58 när Elis Räsänen slog till framspelad av Alvar Wass.
Efter 6.30 i andra perioden nätade Yehor Polishchuk framspelad av Anton Lund och Gunnar Westerlind och reducerade åt Olofström.
I tredje perioden höll Troja-Ljungby U18 i sin 2–1-ledning och vann.
Det här var Troja-Ljungby U18:s femte uddamålsseger.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IF Troja-Ljungby vunnit.
Olofström–Troja-Ljungby U18 1–2 (0–2, 1–0, 0–0)
U18 regional syd fortsättning herr, Stålhallen
Första perioden: 0–1 (12.18) Michael Hadnagy (Arvid Olihn, Valter Elisson), 0–2 (18.58) Elis Räsänen (Alvar Wass).
Andra perioden: 1–2 (26.30) Yehor Polishchuk (Anton Lund, Gunnar Westerlind).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Olofström: 3-0-2
Troja-Ljungby U18: 4-0-1
