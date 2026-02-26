Skellefteå AIK ny serieledare efter seger i toppmötet med Frölunda

Skellefteå AIK vann med 2–0 mot Frölunda

Skellefteå AIK:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Andreas Johnson avgjorde för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK kliver upp i topp av SHL efter torsdagens bortaseger mot Frölunda i toppmötet. Slutresultatet blev 0–2 (0–0, 0–1, 0–1), vilket innebär att Frölunda petades ner på andra plats i tabellen.

Det här var tionde gången den här säsongen som Skellefteå AIK:s målvakter höll nollan.

Segern var Skellefteå AIK:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Luleå nästa för Skellefteå AIK

Första perioden blev mållös.

Andreas Johnson gjorde 1–0 till Skellefteå AIK 10.42 in i andra perioden med assist av Pär Lindholm och Emil Djuse.

Laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 27 sekunder kvar att spela genom Rickard Hugg efter förarbete av Emil Djuse och Strauss Mann. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 28 februari. Då möter Frölunda Brynäs i Monitor ERP Arena 15.15. Skellefteå AIK tar sig an Luleå borta 18.00.

Frölunda–Skellefteå AIK 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

SHL, Scandinavium

Andra perioden: 0–1 (30.42) Andreas Johnson (Pär Lindholm, Emil Djuse).

Tredje perioden: 0–2 (59.33) Rickard Hugg (Emil Djuse, Strauss Mann).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 1-1-3

Skellefteå AIK: 4-1-0

Nästa match:

Frölunda: Brynäs IF, borta, 28 februari 15.15

Skellefteå AIK: Luleå HF, borta, 28 februari 18.00