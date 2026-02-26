Skellefteå AIK ny serieledare efter seger i toppmötet med Frölunda
- Skellefteå AIK vann med 2–0 mot Frölunda
- Skellefteå AIK:s sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Andreas Johnson avgjorde för Skellefteå AIK
Skellefteå AIK kliver upp i topp av SHL efter torsdagens bortaseger mot Frölunda i toppmötet. Slutresultatet blev 0–2 (0–0, 0–1, 0–1), vilket innebär att Frölunda petades ner på andra plats i tabellen.
Det här var tionde gången den här säsongen som Skellefteå AIK:s målvakter höll nollan.
Segern var Skellefteå AIK:s sjätte på de senaste sju matcherna.
Luleå nästa för Skellefteå AIK
Första perioden blev mållös.
Andreas Johnson gjorde 1–0 till Skellefteå AIK 10.42 in i andra perioden med assist av Pär Lindholm och Emil Djuse.
Laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 27 sekunder kvar att spela genom Rickard Hugg efter förarbete av Emil Djuse och Strauss Mann. Det fastställde slutresultatet till 0–2.
Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 28 februari. Då möter Frölunda Brynäs i Monitor ERP Arena 15.15. Skellefteå AIK tar sig an Luleå borta 18.00.
Frölunda–Skellefteå AIK 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)
SHL, Scandinavium
Andra perioden: 0–1 (30.42) Andreas Johnson (Pär Lindholm, Emil Djuse).
Tredje perioden: 0–2 (59.33) Rickard Hugg (Emil Djuse, Strauss Mann).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Frölunda: 1-1-3
Skellefteå AIK: 4-1-0
Nästa match:
Frölunda: Brynäs IF, borta, 28 februari 15.15
Skellefteå AIK: Luleå HF, borta, 28 februari 18.00
