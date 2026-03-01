Stark seger för Pittsburgh mot Vegas

Pittsburgh vann med 5–0 mot Vegas

Benjamin Kindel avgjorde för Pittsburgh

Andra raka förlusten för Vegas

Det var två topplag som möttes i NHL på söndagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Pittsburgh, som besegrade Vegas med 5–0 (1–0, 3–0, 1–0) i den tidiga seriefinalen.

Pittsburgh höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Pittsburgh–Vegas – mål för mål

Benjamin Kindel gav Pittsburgh ledningen efter 14.56 framspelad av Parker Wotherspoon och Anthony Mantha.

Även i andra perioden var Pittsburgh starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Jegor Tjinachov, Bryan Rust och Rickard Rakell.

Pittsburgh gjorde också 5–0 genom Justin Brazeau på pass av Benjamin Kindel och Kris Letang efter 14.59 i tredje perioden.

Den 13 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i T-Mobile Arena.

Nästa motstånd för Pittsburgh är Boston. Vegas tar sig an Buffalo borta. Båda matcherna spelas onsdag 4 mars 01.00.

Pittsburgh–Vegas 5–0 (1–0, 3–0, 1–0)

NHL, PPG PAINTS Arena

Första perioden: 1–0 (14.56) Benjamin Kindel (Parker Wotherspoon, Anthony Mantha).

Andra perioden: 2–0 (25.47) Jegor Tjinachov (Thomas Novak, Justin Brazeau), 3–0 (29.34) Bryan Rust (Erik Karlsson, Jevgenij Malkin), 4–0 (35.06) Rickard Rakell (Erik Karlsson, Bryan Rust).

Tredje perioden: 5–0 (54.59) Justin Brazeau (Benjamin Kindel, Kris Letang).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 3-2-0

Vegas: 3-0-2

Nästa match:

Pittsburgh: Boston Bruins, borta, 4 mars 01.00

Vegas: Buffalo Sabres, borta, 4 mars 01.00